Cristina Kirchner eligió a los invitados para el acto del 25 de Mayo: no está Alberto Fernández

Cristina Kirchner este jueves 25 de Mayo encabezará el acto para homenajear a Néstor Kirchner y para ello se encargó personalmente de armar la lista de los 300 invitados, entre los que no figura el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien de acuerdo a lo que informó Infobae no estará en dicho evento.

