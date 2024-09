Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei: Lárguelo a Friedman y póngase a gobernar"

En este sentido, quien también fuera presidenta de la nación criticó el plan económico de Milei al advertir que "la gracia está en que la gente coma" y que el Estado pueda administrarse. " El déficit fiscal no es lo mejor que le puede pasar a un país, pero alguna razón debe haber para que después del 2008 muy pocos países del mundo tengan superávit fiscal". Además, apuntó: "No pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obras públicas ni hospitales... así cualquiera".

Además, apuntó contra la visión que considera a la Argentina una potencia mundial a fines del siglo XIX y principios del XX. "Basta de engañar con el discurso de que Argentina hace 100 años era una potencia. Éramos un desastre hace 100 años. Si estábamos tan bien, ¿por qué vino el peronismo?", apunto.

En tanto, atribuyó el triunfo electoral de Milei a un "fracaso de la educación argentina". En ese sentido, aseguró: "Si la educación argentina hubiera podido llegar a todos los rincones, en historia y formación, estas cosas no podrían estar pasando, no podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron, que son mentira y que no existen".

Por último, mencionó el apoyo de Diputados al veto presidencial sobre la ley de jubilaciones. "Esos cinco radicales que se dieron vuelta porque les compraron el voto pegaron a Milei con la casta. La casta de la que él hablaba es con la que pudo joder a los jubilados", reflexionó. Y concluyó: "Vimos a una nena gaseada y a un gobierno mintiendo. Se disfrazaron de una cosa que no están haciendo y que no son".

Mensaje a la CGT

Cristina dejó un mensaje para la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya tarea central, evaluó, "tiene que ser pedir que los trabajadores en relación de dependencia del primer tramo también igualmente que los trabajadores informales de la AUH".

"Aun conservando la tasa de sindicalización más alta de Latinoamérica, tampoco podemos ignorar que ha surgido un mundo informal. En los tiempos de Ubaldini, cuando Saúl hablaba en un acto de la CGT, hablaba en nombre de los trabajadores. Es un problema de descripción. No quita que no haya representantes que representen a sus representados muy bien, pero hay universo informal afuera", analizó.