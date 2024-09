Cornejo le pegó a Lousteau por la suspensión de diputados radicales

>> Leer más: Con votos de la UCR, el oficialismo logró en Diputados blindar el veto de Milei a la movilidad jubilatoria

“Hay dos posiciones nítidas: un conjunto de dirigentes que creemos que hay que apoyar al gobierno en el saneamiento de la economía, que no se puede esperar cuatro años y que hay que aceptar la voluntad popular de cambio”, explicó.

Al respecto, Cornejo añadió: “Hay un sector que, en realidad, tiene la conducción partidaria formal, Lousteau y (Facundo) Manes. Conducen los órganos formales y tienen una posición pública totalmente distinta. Creen que esto está colapsando la economía y votan separados de los bloques y, muchas veces, votan con el kirchnerismo”.

La imagen de la UCR

“Son dos posiciones en confrontación, que le hacen daño a la imagen del partido, pero son explicitas de cómo pararse. Si es por votar distinto al bloque, la historia de estos últimos meses, los diputados que responden a Manes y a Lousteau han votado en contra de lo que la mayoría del bloque votó en la ley Bases, el paquete fiscal, y no fueron suspendidos ni expulsados”, indicó.

En esa línea, ironizó: “De trece senadores, doce votaron a favor de la ley Bases y solo Lousteau votó en contra. Habría que echarlo, con el agravante de que es el presidente formal del radicalismo”.

Luego, Cornejo aseguró que “esas decisiones no se comprenden” y las atribuyó a “un grupo minoritario” del espacio.

“Una cosa es el aparato partidario y otra los simpatizantes que están apoyando el rumbo general del país. Lo manifestó en el balotaje de 2023. De cada diez, nueve y pico votaron a favor de Milei”, argumentó.

De inmediato, Cornejo planteó: “Es una conducción que no representa a la mayoría de los simpatizantes. ¿Cómo lee el país al dirigente del radicalismo?, ¿cómo lo dice la conducción formal o la mayoría de los gobernadores, los diputados y legisladores que no son oficialistas, no participan del gobierno, pero acompañan la línea gruesa de los cambios que se están proponiendo?”.

“Esta decisión está mal. Les pido a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción”, completó el mendocino.