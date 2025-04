Confirman el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

La Cámara Federal de Comodoro Py confirmó este martes el procesamiento del expresidente argentino Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja y ex primera dama, Fabiola Yánez . La Sala II del tribunal, por mayoría, ratificó los delitos de lesiones leves y graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas.

El fallo, de 82 páginas, fue firmado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que el tercer juez de la Cámara, Roberto Boico, votó por la falta de mérito del ex presidente para que siga siendo investigado. Irurzun y Farah ratificaron el fallo del juez Ercolini que dio por acreditado que Fernández golpeó al menos en dos oportunidades a Yañez, lo que le provocó moretones en el brazo y el ojo derecho. También se estableció que el expresidente coaccionó a su ex pareja para que no presentara la denuncia penal en su contra.