Con tono amenazante, Milei volvió a arremeter contra el periodismo argentino

No es novedad que Milei mantiene una relación tensa con un amplio sector del periodismo. En ese sentido, había vuelto a fustigar a la prensa este martes, durante una entrevista con un podcast estadounidense.

En esa línea, aseguró que su gobierno le sacó "el monopolio del micrófono" al periodismo y, de ese modo, también le quito el "privilegio de la extorsión".

Milei y los drones

Asimismo, el presidente denunció que los medios le pusieron "tres drones" para espiarlo. "Se metieron con mis perros, que son los seres más maravillosos que existen. Como no me pueden criticar la gestión, salvo mintiendo y deformando los números, lo hacen con esas cosas", argumentó.

Horas después, Milei realizó un largo descargo en X: "A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad que su rival tiene que estar atado de pies y manos. Así golpean de modo fuerte y dan muestras de exquisitos en el arte. A su vez, el oponente, frente a su imposibilidad de defensa, muchas veces es extorsionado para que no le peguen tanto".

A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad que su rival tiene que estar atado de pies y manos. Así golpean de modo fuerte y dan "muestras" de exquisitos en el arte. A su vez, el oponente frente a su… — Javier Milei (@JMilei) November 20, 2024

"Sin embargo, gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, los delincuentes del micrófono hoy ven que sus víctimas no sólo han logrado desatarse sino que además tienen gran capacidad de respuestas. Por ende, descubren que no sólo no son grandes púgiles sino que además son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido fruto del castigo asimétrico", subrayó.

En ese sentido, Milei resaltó que, "gracias a las redes sociales, se les terminó el privilegio de casta que han tenido durante tanto tiempo y que ejercieron con tanta violencia”.

"Por eso, acepten que el mundo cambió para bien y a ustedes se les acabó el monopolio de la palabra. Es hora de que laburen honestamente. Les llegó la hora de competir de modo limpio”, sentenció.