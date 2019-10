Las repercusiones políticas del paso de Alberto Fernández por Rosario ocupan los titulares de los medios, pero las fotos que se viralizaron en las redes sociales son las del momento en que el candidato del Frente de Todos muestra una camiseta de Newell's y otra con los colores rojinegros y el rostro de Juan Domingo Perón.

"Fue muy movilizante y gracioso", contó el abogado Pablo Cerra, presidente de la Peña 17 de Octubre que ayer consiguió acercarse al exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner, para entregarle la camiseta del club del parque Independencia.

"No alcanzaría todo el programa para poder explicarlo", contó Cerra entre risas al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho, en un esfuerzo por sintetizar el plan que idearon para lograr estar unos minutos con Fernández y contarle el origen de la peña, a la que definen como "la primera peronista y futbolera".

"La imagen que está estampada en la gorra y en la remera de la peña es de Perón en el año 1944 en el estadio de Newell's"

"Es algo puramente pasional, para nosotros como peña se unen dos pasiones: Newell's y el peronismo, y queríamos transmitirle eso al futuro presidente de los argentinos", contó Cerra, quien agradeció una y otra vez a los que hicieron posible el encuentro.

Cerra, quien es abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), reveló que "se alinearon los planetas", y añadió: "No solo le entregamos la camiseta sino que logramos que los compañeros y compañeras ingresen y puedan ver a Alberto. El mismo, cuando empezó su discurso, se refirió a los chicos que estaban atrás, éramos nosotros y estamos muy felices por todo esto".

Cerra prefirió no dar detalles de cómo lograron concretar el encuentro. "No era fácil ingresar, no era fácil llegar a él, hay cuestiones que no puedo contar por no exponer a los que nos ayudaron, fue muy gracioso, pasamos muchos nervios", precisó.

En ese sentido, destacó la "actitud" de Fernández que "fue muy abierta, estupenda, ya que no sólo se le entregó la camiseta y la remera sino que se le relataron los motivos de la primer peña peronista del fútbol argentino".

Con respecto a la segunda camiseta que le entregaron al candidato justicialista, comentó: "La imagen que está estampada en la gorra y en la remera de la peña es de Perón en el año 1944 en el estadio de Newell's en un discurso que dio a los trabajadores, muy atento escuchó esta situación, es una persona muy futbolera y lo hizo notar también en su discurso".

peña. peña. newells .JPG Los hinchas leprosos que integran la Peña 17 de Octubre estuvieron ayer en el Foro de Ciudades en Metropolitano.

"Fue un momento de enorme emotividad y reivindicación para el trabajo de nuestros compañeros", confesó, y aclaró que no se habló de otro tema que no sea lo deportivo.

El fútbol es una de pasiones de Fernández. En el acto de cierre del Foro de Ciudades, arrancó con una referencia futbolística. "Allá atrás hay hinchas de Newell's", dijo, y después miró al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, para completar: "Compiten con nosotros, Jorge, para ver cuál es la cantera del fútbol".

"Acá lo tengo a Jorge Ferraresi que es el único intendente (hincha) de Argentinos Juniors y por eso hablo con él directamente", añadió Fernández, desde el escenario, y, para no generar rispideces, le mandó sus "cariños a la gente de Newell's y a la gente de Central, también, a todos los rosarinos".

Hincha de Argentinos, Fernández es un apasionado del fútbol. A fines de agosto, antes de viajar a España, cenó con Hugo y Pablo Moyano, dirigentes del de Camioneros, que están al frente también de Independiente. En esa oportunidad, posó para las cámaras con la camiseta del Rojo de Avellaneda.