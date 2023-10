Cecilia Moreau: "Los derechos que se garantizaron no se plebiscitan"

La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que "estamos ante un momento bisagra del país porque se están dando discusiones que no tienen sentido en materia de derechos obtenidos".

En declaraciones al programa "Tres Estrellas" que se emite por la plataforma digital "Gelatina", la titular de la Cámara baja sostuvo además que " a 40 años de recuperar la democracia hay cosas que no se discuten: no se puede decir que hubo excesos en la dictadura cuando lo que pasó fue un exterminio planificado por parte del Estado que mató a 30 mil compañeros desaparecido s".

En ese sentido, expresó que "los derechos que se garantizaron no pueden ser retrotraídos al antojo de algunos, los derechos no se plebiscitan" y agregó que "estamos ante un momento bisagra del país porque se están dando discusiones que no tienen sentido en materia de derechos obtenidos".