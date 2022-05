Cecilia Goyeneche dijo que la investigación a Sergio Urribarri reveló "la caja negra de la corrupción"

La ex fiscal de Entre Ríos admitió que la sorprendió la "impunidad" con que el ex gobernador y sus colaboradores realizaban las maniobras ilícitas.



La ex fiscal de Entre Ríos Cecilia Goyeneche, que fue destituida después de condenar al ex gobernador Sergio Uribarri, reveló que la investigación que llevó adelante dieron con la “caja negra de la corrupción” y confesó que la sorprendió la “impunidad” con que el ex mandatario entrerriano y sus colaboradores llevaban adelante las maniobras ilícitas.