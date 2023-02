Carolina Losada evitó dar precisiones sobre una candidatura

Si bien la senadora nacional de JxC no descartó postularse para la Casa Gris, aclaró que es una decisión que tomará "en otro momento"

La senadora nacional Carolina Losada (Juntos por el Cambio, JxC) no descartó postularse para la Gobernación santafesina, aunque aclaró que es una decisión que tomará “en otro momento” ya que, en la actualidad, está metida de lleno en el desarrollo de una propuesta para la provincia.

“En 2023 me encontrarán trabajando muy seriamente en el proyecto Revolución para Santa Fe. Tenemos que meternos de lleno en educación y seguridad. Eso no significa que vaya a ser candidata, no lo tenemos definido”, afirmó.