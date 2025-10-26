Agustín Pellegrini: "Es un domingo para hacer historia"

El candidato a diputado por Santa Fe de La Libertad Avanza llamó a los santafesinos a votar y "ser protagonistas de una oportunidad única"

Agustín Pellegrini emitió su voto en una escuela de Ocampo al 100.

Cerca del mediodía, el candidato a diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza (LLA) Agustín Pellegrini emitió su voto en una escuela de la zona sur de la ciudad . Tras sufragar, dijo: "Estamos ante una oportunidad única en Argentina".

"Estamos ante un domingo histórico , una oportunidad única. Se juega el futuro del pais, por eso le pedimos a los santafesinos que voten, que participen. Creemos que la participación electoral va a crecer", afirmó.

En tanto, sostuvo que desde LLA quieren "ser muy respetuosos de la veda" y agregó: "Hicimos una campaña muy intensa , estuvimos en cada punto de la provincia llevando nuestras ideas de libertad y, lo más importante, escuchando mucho a cada vecino".

"Nosotros ya hemos hablado durante toda la campaña , ahora le toca a los santafesinos y a los jóvenes participar activamente. Ellos son los protagonistas este domingo", manifestó.

Pellegrini también resaltó, además, los cambios en el sistema de votación. "El proceso fue rápido, ágil. La Boleta Única Papel es muy fácil de usar. Un cambio de sistema positivo".

"Confiamos en la gente, que es la gran protagonista de la jornada", concluyó.