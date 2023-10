Bullrich llamó a ratificar los valores de JxC y acusó de populista al oficialismo

La derrotada candidata no saludo al ganador Massa y no dudó en calificarlo de "ser parte del peor gobierno de la historia argentina"

Con las marcas de saber que quedaba fuera del balotaje en su rostro, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, reconoció la derrota en las elecciones generales de ayer y llamó a ratificar “los valores” del espacio opositor de cara a lo que viene. Al tiempo que acusó al oficialismo de “populista” y de “haber empobrecido al país”, por lo que no felicitó al ganador de los comicios, Sergio Massa, de Unión por la Patria.

En esa línea, la ex ministra de Seguridad aseguró: “Como hoy, lo aceptamos, pero tenemos una convicción profunda. La convicción que los valores que llevamos aferrados, de la república, los valores de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Un país que debe abandonar el populismo si quiere terminar con la pobreza".

Luego la líder del Pro acusó al oficialismo de “haber empobrecido al país” con el “populismo” y manifestó: “No soy yo quien va a venir a felicitar (sic) a que vuelva al poder a quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina”.

“Son lo que hicieron en el último tiempo repartiendo plata”, reprochó Bullrich.

La candidata de JxC destacó: “Nuestros valores no se venden ni se compran, no lo vamos a negociar. Vamos al cambio siempre que la Argentina lo necesita”.

“Desde el lugar que me toque no me voy a rendir nunca y nadie de Juntos por el Cambio se va a rendir nunca”, arengó.

En este sentido, la dirigente política señaló que con “solo lo que hicieron en el último tiempo, repartiendo plata, hundieron el futuro del país y de los argentinos”, en referencia a las medidas económicas que adoptaron desde el oficialismo durante las semanas pasadas. Frente a esto, defendió su propuesta política al apuntar que el “país debe abandonar los valores del populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza”.

Por otro lado, la ex funcionaria pública refutó las acusaciones de que la derrota podría generar una ruptura en Juntos por el Cambio al recordar: “Hemos tenido buenos y malos momentos, pero jamás vamos a dejar de ser lo que somos para la Argentina”.

De esta forma, agregó que “quiero decirles que todos los que somos parte de esta fuerza vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron y de muchos argentinos que quizás en el corto plazo vuelvan”, respecto a la posibilidad de sumar futuros votantes. Pero jamás mencionó a sus socios radicales.

En el transcurso de la noche arribó la plana mayor del frente opositor, entre ellos, estuvieron en Parque Norte el ex presidente Mauricio Macri, el candidato a jefe de Gobierno, Jorge Macri y su compañera de fórmula, Clara Muzzio.

También hicieron acto de presencia el candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti y su vice Miguel Fernández; el postulante a vicepresidente, Luis Petri, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y Elisa Carrió que abrazo a Bullrich al finalizar su discurso visiblemente emocionada.

Bullrich llegó 21.45 al búnker de JxC y recibió el apoyo de su círculo íntimo ante el resultado adverso.

No obstante, no pasó desapercibida la ausencia en el escenario de sus socios radicales, ninguno de los gobernadores, ni de los dirigentes del centenario partido estuvieron junto a al derrotada candidata.

Bullrich le habló al PRO y no a los radicales a los que no mencionó en ningún momento de su discurso.

Hay quienes aseguran que, por lo menos un sector importante del radicalismo ya está negociando un apoyo en el balotaje a Massa, quien anoche reiteró que "se terminó la grieta" y que su gobierno será "de unidad nacional", tanto que en algún momento manifestó que le "gustaría" tener un ministro de Educación radical.

Precisamente, el diputado nacional radical Emiliano Yacobitii, del sector Evolución Radical, ya había anunciado que su partido estaba dispuesto a acompañar a Massa en un balotaje contra Milei y, para sumar a esa mirada, fue el gobernador electo de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro, quien salió a defender por redes sociales a su "amigo personal" Leando Santoro, cuando éste fue atacado por Milei en el cierre de la campaña.

Todos los analistas coinciden en que a partir de la derrota de Bullrich la continuidad de Juntos por el Cambio tiene los días contados, ya que el sector del PRO representado por Macri se va a recostar en Milei, mientras que los radicales (algunos suman también al larretismo) tienen puentes tendidos con Massa.

El tiempo dirá si después de ocho años la entente electoral entre la Unión Cívica Radical y el PRO llega a su fin o puede restañar las profundas heridas y seguir caminando juntos después de la derrota de ayer

Bullrich, antes de salir a reconocer la derrota mantuvo una reunión a puertas cerradas con Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, donde se analizaron detalladamente los números de la elección y se hizo hincapié en la importante suma de votos que obtuvo el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien la relegó a un tercer puesto.

Entre otros puntos, se evaluó también qué ocurrió con el aparato político radical, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, donde el candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro, sorprendió con una buena elección que lo puso en el balotaje.

Por su parte, desde la Unión Cívica Radical comenzaron a aparecer disconformidades respecto del saldo que dejaron los comicios. "Hoy en una reunión con Patricia se había acordado que el eje discursivo era que JxC no se iba a mover de su lugar, que iba a defender los valores y ella fue e hizo otro discurso", señalaron desde el radicalismo.

En este marco, Juntos por el Cambio se encamina a un escenario complejo que podría derivar en una crisis de la que todavía no se puede hasta donde llegará. A partir de ahora, el otro interrogante será además cuáles serán los alineamientos ente el balotaje del próximo 19 de noviembre.