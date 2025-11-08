La Capital | Política | quirófano

Asepsia del quirófano

Hostigar a Karina y a los Menem para destronar a Guillermo Francos

Jorge Asís

Por Jorge Asís

8 de noviembre 2025 · 06:30hs
El nuevo gabinete de Javier Milei.

El nuevo gabinete de Javier Milei.

Instrumento explotable, Santiago Caputo, El Neo Giacomini, es lo suficientemente astuto como para ser el más eficiente explotador. Entonces es de cuidado. De cuidarse. Para un Gobierno de Consultores, como el que preside Javier Milei, el Panelista de Intratables, la comunicación es un valor altamente prioritario. El consultor sabe manejar con destreza los distintos equipos, cuatro o cinco al mismo tiempo.

Puede pasar de las secretas operaciones destructoras de inteligencia a movilizar colecciones de infamias desde las tinieblas corporativas, como referencia de los tuiteros oficialistas que se esmeran, bajo su conducción, mientras aguardan la oportunidad de la figuración superior. Mantiene atributos trascendentales durante las campañas. Sabe de tácticas y suele atreverse a discutir audaces estrategias. Pero infortunadamente se excede en las operaciones deportivas que lo hacen persistir en la asepsia del quirófano. Opera con los que supuestamente están en el mismo bando. Que es precisamente donde se concentran los verdaderos enemigos.

“Cuidado con los míos”. “De los enemigos me ocupo solo”. En general, Santiaguito se pasa de rosca. Con vueltas innecesarias en los torniquetes.

Los perplejos

La perversidad de Santiaguito fue explicablemente sorprendida por la consagración electoral del Panelista. Fue gracias a los favores misteriosamente caros de Washington. A la sigilosa explotación cultural del «riesgo kuka» que los kirchneristas nunca supieron atenuar. Le vaticinaba al Panelista resultados efectivamente contrarios. Eran los que Milei esperaba, para transformarse pronto en el primer perplejo. El segundo perplejo sería Axel, El Gótico.

Los guarismos adversos hubieran posibilitado el ingreso con pompas triunfales de Santiaguito en el gabinete. Para firmar expedientes, como le reclamaba entre chicanas el Premier Guillermo Francos, Amanecer, la próxima víctima.

Francos ya no podía simular el hartazgo por las sistemáticas operetas que se prodigaban los dos inmerecidos vértices del Triángulo de Hierro. Ocupados por la señora Karina, La Repostera Prodigiosa, y por Santiaguito. Se llevaban casi a las patadas. Como Alberto Kohan, El Frate, y Eduardo Bauzá, El Flaco Lánguido, durante la estética menemista. O como Carlos Zanini, El Cenador, y Julio De Vido, El Pulpo, durante la patología kirchnerista.

Francos sostenía indiscretamente que Santiaguito debía dejarse de irritar con los sublimes suspiros de su inteligencia irresponsable y debía comprometerse también con la firma. Es decir, con el cuerpo. Cada acto resonante, cada medida que el Panelista decidía por su influencia, debía ser avalada por el Premier. Aunque estuviera en desacuerdo, Amanecer bancaba.

En el fondo, El Neo Giacomini pretendía ser designado el próximo Premier providencial que llegaba con la santa misión de rescatar la epopeya del libertarismo. Para evitar el colapso irreversible, mientras desperdiciaban el tiempo en la masturbatoria batalla cultural imaginaria que planteaban los pensadores demenciales de la casa.

El móvil real de Santiago consistía en hostigar a Karina y a Martín y Lule Menem, pero para destronar al verdadero objetivo, Francos. Aunque el tsunami de votos favorables dejó tan perplejo a Santiago como a Axel y Javier. Quedó suspendido entre las tensiones que lo excedían. Eclipsado en el territorio fangoso de las procrastinaciones.

Los 4 gobernadores ausentes perforaron la significación de los 20 presentes. Peor que una anomalía, la falta de Buenos Aires debe computarse como horror. En 42 años de democracia, el Panelista es el primer presidente que gobierna con la Provincia del Pecado en contra. “El soviético es parte del problema”, justifica.

La falta de Tierra del Fuego solo preocupa porque legitima la cancelación de las Malvinas. Que no se convoque a La Rioja, vaya y pase, tampoco espanta. Muestra gratis del interés de Milei en elevar pronto a otro Menem. Martín, El Seductor.

La falta de Gildo asombra menos porque Formosa emerge siempre con Gildo puesto, aunque el periodismo violeta suele emocionarse con la ilusoria intervención. Lo importante entonces es que renace la ambición anarco capitalista a partir del tuit milagrosamente tranquilizador de Scott Bessent, Alan Ladd. Cuando Trump se da cuenta de que no puede ni debe dejar caer a Milei. Exclusivo y único aliado en este rincón aletargado del mundo. Rico en carnes, en pastizales, en el default de las “tierras raras”.

Vuelve a exaltar el rumbo pronunciado de la disrupción liberal. No habrá otra alternativa que forzar el temperamento para interpretarla. El horripilante lugar común de la racionalización indica que el Fenómeno Milei es lo único que en la actualidad se mantiene vigorosamente vivo. Los argentinos giran alrededor de su sol y Milei es tan gigante genio político que supo lateralizar también hasta a su antecesor. Mauricio, El Presi, abducido Angel Exterminador.

La algarabía de las milanesas

“Acepté la renuncia de Francos, Presi, asume Adorni”. En el epílogo de la primera milanesa el Panelista le transmitió la peor noticia a Mauricio, su invitado, a los efectos de legitimar la deplorable digestión del calabrés por la caída abrupta del Premier Francos, encargado de organizar la algarabía de las milanesas, como así también la juntada con los 20 gobernadores, según receta de Donald Trump, Corbata Carmesí.

De pronto, por el caprichoso hartazgo, Amanecer marchaba hacia la desocupación para ser sucedido por la repetidora eficiente que no puede compararse en la portación de experiencia, como tampoco siquiera en los atributos para el diálogo.

Mientras tanto Patricia, La Montonera del Bien, aprovechó el rebote de la guardia baja de Mauricio para fragilizar aún más su figura. A los efectos de manotear, en un santiamén, los siete diputados del PRO que le responden, y llevarlos al rejunte multiplicado de la Libertad Avanza en La Pajarera.

Con el panorama cubierto de melancólicos perdedores que piadosamente se silencian, y con el Angel fuera del juego, queda para concluir la montaña de despojos en el escenario. La resignificación trunca del peronismo con la galería de víctimas explícitamente contabilizadas.

La perplejidad por la ajustada derrota de Axel es dolorosamente proporcional con la frenada de la dupla ambiciosamente cordobesa del Gringo Schiaretti y de Martín Llaryora. Asomaban como atisbos de proyectos nacionales. Hoy se encuentran tiesos como otras melodías interrumpidas del sinfónico amigo Seita.

Para completarla, a esta altura del despacho, La Doctora toma relevante conciencia de que está en cana. En la nueva situación apenas puede darse el gusto de bailar de vez en cuando en el balcón. O aventurarse, a lo sumo, en un tuit. “Ocurre que Milei nada tiene enfrente”. Lo confirma otro analista desperdiciado que emite sus graves tonterías por televisión, pero con rostro de elevada sabiduría. Aunque por “no haber jugado” quedó vivo Sergio, El Profesional. Consta que tres minigobernadores fueron a la guarida de Libertador para suplicarle que fuera candidato a diputado. Para que utilizara de una buena vez la penúltima bala de la recámara, que sabrá utilizar en alguna próxima elección que valga, en efecto, la pena.

Al cierre del despacho, trasciende la designación, como ministro del Interior, de Diego Santilli, El Bermellón. Peronista Originario que representa, en la práctica, un merecido homenaje al Maire Horacio Rodríguez Larreta, Geniol, vencido entre los vencidos, perdedor máximo de cualquier categoría que suele ilusionarse obstinadamente con la revancha.

Diego Santilli es parte de los cambios en el gabinete puestos en marcha por el presidente.

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Maximiliano Ferraro, titular de la comisión Investigadora de la Cámara de Diputados nacional sobre la criptoestafa $Libra.

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Oscar Cachi Martínez (a la izquierda) y Caren Tepp, dos de los apuntados de Fuerza Patria en la denuncia de Provincias Unidas. 

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Rial se reunió este jueves con Cristina Kirchner 

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film "Viejos son los trapos"

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film "Viejos son los trapos"

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó "De música ligera", el clásico de Soda Stereo

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó "De música ligera", el clásico de Soda Stereo

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

La Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela fue nominada en una de las 13 ternas que entrega esta primera edición del premio organizado por Aptra

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Por Gonzalo Santamaría
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Por Patricia Martino

Economía

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Por Pablo Mihal
Ovación

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico