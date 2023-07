El ex gobernador Antonio Bonfatti vuelve al ruedo electoral y competirá en las Paso de este domingo. Lo hará en la categoría diputados provinciales, la misma donde participa el actual mandatario Omar Perotti , su rival en las elecciones de hace cuatro años. El ex mandatario provincial señala que el rafaelino no tuvo “plan, proyecto ni equipo” para gobernar la provincia. “No da la cara, y los ministros tampoco”, dispara .

—Porque caminando en la calle mucha gente nos decía “vuelvan”. Y porque al recorrer la provincia vimos el estado de abandono en que encontramos muchas de las cosas que habíamos dejado plantadas en los gobiernos mío, el de Hermes y el de Miguel, en salud, educación, vivienda, inseguridad, producción.

—¿A qué se refiere?

—En educación, vemos que ahora los chicos pasan de año debiendo ocho materias previas, ¿qué estamos formando? Parece que decimos que no hay que estudiar. O le agregan una hora de clase a los docentes y en la mayoría de las escuelas no se dicta. Se había abandonado el Vuelvo a Estudiar, con el que se habían recuperado 42 mil chicos para la escuela secundaria. En salud, veo el hospital de Venado Tuerto, que es más grande que el Heca, con los vidrios rotos, el ascensor de camillas no funciona, los trabajadores no cobran. Las droguerías le acaban de cortar el suministro de medicamentos a la provincia porque no les pagan, y no hay más capacitación. En el sector productivo, este lunes estuvimos en Wheelright, Hughes, Rufino y Venado Tuerto. Como en todo pueblito y en toda ciudad hay parques industriales. La demanda es más energía eléctrica y las empresas no tienen respuesta. En el polígono industrial de Santa Fe hay cuatro empresas ya radicadas y una, que va a ser la mayor distribuidora de Michelin del país. Ya hizo la planta, hay que poner un cable de media tensión de 300 millones de pesos para llevar la energía, y Perotti le dio 300 millones de pesos al club de Rafaela de su barrio.

—¿Y en seguridad?

—Los presidentes comunales dicen que pagan la nafta y los neumáticos porque les dan 38 mil pesos por mes para el funcionamiento. Los policías te cruzan en la calle, y dicen que no recibieron nunca más la ropa, que es obligatorio. Los patrulleros en Rosario son pocos. Cambiaron ya cuatro ministros, once jefes de policía. Tampoco se ponen del lado de los bomberos voluntarios ni las instituciones. No hubo un plan, no hubo proyecto ni tampoco equipo para llevar estas cosas adelante. El gobernador no da la cara, y los ministros tampoco.

—¿Por qué cree que no lo hacen?

—Porque no llegaron con propuestas y porque no están acostumbrados a esto. Hermes, Miguel y yo recorrimos la provincia miles de veces. Presentamos un plan estratégico, lo pusimos a consideración de la gente y así fueron surgiendo las obras. Los cinco acueductos, los seis hospitales de media complejidad y los cinco de alta complejidad. Faltan terminar los de Rafaela y el de Rosario, que está vandalizado y abandonado. Hicimos más de 120 centros de atención primaria de la salud, creamos 245 escuelas secundarias nuevas, 33 institutos terciarios nuevos, potenciamos la EPE. Tuvimos un diálogo permanente con el sector productivo: cuando estaba el problema de los tambos estábamos al lado de los tamberos; con la sequía y las inundaciones hicimos lo mismo. Vos tenés que estar recorriendo la provincia.

https://twitter.com/AntonioBonfatti/status/1674175861673558017 En 4 años, ROMPIERON TODO Perotti abandonó las obras y planes que soñamos con Hermes Binner y llevamos adelante con Miguel Lifschitz.



Volvamos a construirlos #SantaFeVuelveaCreer pic.twitter.com/srdrMeMDCK — Antonio Bonfatti (@AntonioBonfatti) June 28, 2023

—Si participara de un debate con Perotti, ¿qué le preguntaría?

—Le preguntaría cuál es el proyecto para solucionar todos estos problemas. Cómo lo haría, porque con la paz y el orden como eslogan no se solucionan. El tema de la inseguridad hay que abordarlo dotando de recursos a la policía y con capacitación, se abandonó el convenio que habíamos hecho con la UNR y la UNL para hacer materias. Hay que abordar también la Justicia, tanto la provincial como la federal. Están diciendo que van a tardar cinco o seis años para nombrar jueces y fiscales federales en la provincia de Santa Fe. Si es así me paraliza, es tremendo. Estamos frente a un delito federal, venimos con un atraso fenomenal. Cuando pusimos preso a Guille Cantero entregamos el expediente a Nación por tenencia de estupefacientes y nos lo devolvieron. Recién cuando asume Miguel vuelve a presentarlo a la Justicia federal, lo toman y lo condenan por tráfico de drogas. En soledad no se puede combatir estos problemas. Después está el abordaje de las cuestiones sociales. El plan Abre lo gestamos y lo implementamos en mi gobierno. Después lo siguió Miguel con clubes, vecinales, parroquias, escuelas en los barrios más carenciados y pintura en los Fonavi. Habíamos convocado al Observatorio Social de la Iglesia para que hiciera mediciones, y fue demostrando, año tras año, están todos los informes escritos, cómo bajaba la violencia. Los chicos participaban más del deporte, iban más a la escuela. El abordaje del tema de la seguridad es múltiple, y con Nación, provincia y el municipio.

—¿Ve que detrás del desmantelamiento de estas políticas del Frente Progresista que además de la falta de gestión hubo intencionalidad política?

—Cuando Perotti ganó las elecciones pasaron seis meses y no se reunió nunca con Miguel Lifschitz y su equipo. Y apenas asume decreta un mes de cierre de la administración pública. No tenía un solo proyecto. Preparar los equipos para gobernar la provincia de Santa Fe requiere, como mínimo, tres años. Lo digo por experiencia.

image.png

Foto: Héctor Río / La Capital

—¿Por qué no pudieron armar una sola lista como socialismo para los cargos legislativos?

—Porque algunos han querido jubilarme, y conmigo a muchos compañeros y compañeras de toda la provincia. Quisimos hacer una sola lista, no tuvimos oportunidad de poder sentarnos siquiera a poder conversarlo.

—En el video de presentación de las candidaturas de Mónica Fein y Clara García, por ejemplo, hablaban de los gobiernos de Binner y de Lifschitz, pero usted no aparecía. ¿Siente que algunos sectores del PS lo quieren borrar directamente de la película?

—Por eso digo, pareciera que no existimos. Pero aquí estamos, dando batalla como siempre y con más fuerza que nunca.

—¿Cómo ve la interna tan dura entre Losada y Pullaro?

—Me produce un enorme disgusto, porque si había algo que resaltaba en Santa Fe era el respeto, más allá de las disidencias que podemos tener todos sobre las propuestas y las acciones de cada uno. Los agravios y las difamaciones personales no conducen absolutamente a nada y alejan a la gente de la política.

—¿Esta situación le da una vida extra al peronismo? Hay que ver cuántos de los que votaron a las opciones que perdieron en la interna acompañan al ganador.

—No, porque lo importante no es lo que diga una candidata respecto a otro. La gente va a definir.

image.png

Foto: Héctor Río / La Capital

—¿Va a acompañar las candidaturas ejecutivas del socialismo?

—Así es.

—¿Cuál sería su primer proyecto en la Cámara de Diputados?

—Convocar al diálogo y al acuerdo de Santa Fe. Ponernos de acuerdo en cinco o seis cosas, no cincuenta. Derechos básicos como salud, educación, seguridad, vincular al sector científico y tecnológico con la producción, y la urbanización de los lotes para que la gente pueda hacer su casa, como lo hicimos en mi gestión.

—En este contexto tan crispado, ¿se pueden acordar políticas de Estado?

—Los partidos que conformamos Unidos para Cambiar Santa Fe hicimos un programa escrito. La lógica del Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, es de contralor. Que se cumplan las leyes, y, como integrantes de ese frente, que se cumpla con lo que hemos pactado.