Aníbal Fernández retrucó a Perotti sobre la inseguridad: "Resuélvalo con su policía"

El ministro de Seguridad de la Nación le respondió al gobernador, que había pedido más efectivos para combatir el narcotráfico. "Él dice que el que no entiende soy yo. El que no entiende es él", se indignó.

El ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández le respondió duramente al gobernador Omar Perotti, en lo que es un tramo más de la áspera discusión pública que mantienen por tema inseguridad, narcotráfico y crimen organizado. El rafaelino le había reclamado al gobierno central más policías para combatir el narcotráfico en su territorio. “Que opine que no alcanza es casi una burla. No entiende de seguridad” , dijo ahora el ministro nacional.

“ Él dice que el que no entiende soy yo. El que no entiende es él. Es su provincia, es su policía. ¿Por qué no le pregunta a los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con sus policías? Porque ninguno de ellos tiene problemas. El problema lo tiene él. Entonces, resuélvalo con su policía y nosotros lo ayudamos de la mejor manera”, se explayó Fernández.

El funcionario nacional habló además sobre la cantidad de efectivos que Nación habría enviado a Santa Fe, y repitió que hay unos 3500 efectivos trabajando en los puntos más críticos de la provincia. “¿Por qué nos quieren encajar el sayo de que tiene que haber tantos? El gobernador me mandó un mensaje: ‘No, son 1600′. ¿Y qué sabés? Yo tengo muchísima gente haciendo inteligencia criminal que no se pueden identificar. Estoy haciéndolo dentro del marco que la propia Ley de Inteligencia me lo permite”, argumentó. “¿Qué tengo que contar yo esas cosas para que él se quede contento? No, no lo voy a hacer”, sostuvo.