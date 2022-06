Aníbal Fernández criticó la carta de renuncia de Matías Kulfas: "No me satisface"

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad nacional, dijo que no leyó la carta de Matías Kulfas, pero que no lo satisface.

“No vi la carta, lo que me contaron no me satisface” , dijo el funcionario, sobre el texto con que Matías Kulfas acompañó su renuncia, y añadió: “Si uno es convocado por un Presidente porque es de su círculo íntimo, y en algún momento pasan estas cosas y el presidente necesita prescindir de vos, me parece que hay un respeto previo a varios estamentos: primero la patria, luego el movimiento y por último a los hombres”.

Asimismo, señaló que el presidente Alberto Fernández “habrá entendido que era extralimitarse con posiciones que no correspondían y puso las cosas en su lugar, y a mí no me parece mal”.

"El presidente toma una decisión de estas características porque no puede dejar que se le escape de la mano una discusión que tiene que ver con consolidar muchas más políticas frentistas, eso conspiraba con ello”, planteó el ministro y deslizó que el entredicho que surgió a partir del sonado "off the record" que provocó la salida de Kulfas fue motivado por cuestiones “que tienen que ver con el ego” y no con un aporte para el país.

Este lunes por la noche, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, rechazó las declaraciones vertidas por el ex ministro de Desarrollo Productivo y sostuvo que desde el gobierno nacional trabajan "por la unidad de la coalición".

"El gobierno nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Kulfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido", escribió Cerruti a través de su cuenta oficial de Twitter, y agregó: "El presidente Alberto Fernández está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno, construyendo acuerdos en la diversidad y gobernando con plena transparencia en todas las áreas".

El presidente se reunió ayer por la tarde con el saliente ministro de Desarrollo Productivo en Casa Rosada para la presentación de su renuncia.