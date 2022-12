Angelini pedirá el juicio político para el ministro Aníbal Fernández

Cabe recordar que entre las respuestas a las preguntas que le formularon en rueda de prensa medios de la ciudad, Fernández contestó, en una de ellas, de la siguiente manera: “¿Por qué no le preguntan a Santa Fe por qué en 20 años no resolvió este tema (la inseguridad) y me lo pregunta a mí, que soy de otro lugar?”.