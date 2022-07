Alberto Fernández: "Que los mercados entiendan que estamos dispuestos a disminuir el déficit fiscal y que el dólar tiene un valor adecuado"

En la misma línea, el mandatario aseguró que el dólar utilizado para las exportaciones "tiene un valor adecuado", y rechazó la posibilidad de una devaluación aún mayor del peso.

"Quiero que todos los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer todo lo que dijo la ministra: controlar el gasto público, seguir en el camino de la disminución del déficit fiscal paulatinamente para que esto no se convierta en un ajuste que daña a la gente y dar una señal clara de que nosotros estamos seguros de que el dólar que proponemos para las exportaciones tiene un valor adecuado y no nos vamos a mover de la senda", enfatizó Fernández en diálogo con la TV Pública tras una recorrida por Berazategui.

Junto al titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente Juan José Mussi, el mandatario visitó los trabajos de repavimentación de la Avenida 7 del partido bonaerense, que se desarrollan a través del Programa Ejes de Conectividad Urbana.

"Estamos muy contentos de estar con el intendente Mussi, que me contaba que esta avenida que une el centro de Berazategui con el cruce de Varela que lo que hace es cambiarla la vida a la gente con las cuarenta y cuatro cuadras de asfalto y mejoras en la seguridad urbana. Por eso nos pone tan contentos haber pasado los 400 mil empleos en la construcción y vamos por superar los 500 mil. La obra pública motoriza a la Argentina y es central. Por eso apostamos tanto a eso", reveló Fernández ante medios locales.

Cabe destacar los pedidos de unidad de Mussi, quien habló previo al discurso de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en Ensenada, para expresar la necesidad de terminar con el "ruido político" dentro del oficialismo. "Yo deseo la unidad del peronismo para no perder, yo no quiero más los neoliberales. No quiero más la derrota del peronismo, lo padecimos a Macri, si viene Macri me muero, no lo voy a poder soportar", supo afirmar.

Tras una semana convulsionada luego de la renuncia de Martín Guzmán, el jefe de Estado retomó su agenda semanal, y se mostró junto a los vecinos de la zona en la inauguración de la obra pública número cinco mil. "Llegué a Berazategui para dar inicio a la obra pública número 5.000 en todo el país. ¡Gracias por el recibimiento!", expresó a través de sus redes sociales.

La ministra Batakis anunció este lunes una serie de medidas tendientes a garantizar el equilibrio fiscal. "Creemos en el equilibrio fiscal, a partir de ahora no vamos a gastar más de lo que tenemos", prometió la funcionaria en su primera conferencia de prensa.

Y agregó: "Queremos garantizar el equilibrio fiscal, la solvencia del Estado. El sector público tiene que utilizar los déficits como instrumentos contracíclicos en materia económica, pero luego debemos retomar el sendero de equilibrio".