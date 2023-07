Alberto Fernández: "En mi gobierno ha pasado de todo, solo falta que lleguen los marcianos"

El presidente lamentó además el impacto negativo que la sequía tuvo en las economías regionales, y consideró que “muchas veces la política no ayuda” a resolver los problemas ambientales que sufre el planeta.

En sintonía con las tendencias climáticas expuestas por el titular del INTA, Pablo Mercuri, el mandatario reveló que habló con sus ministros Sergio Massa (Economía) y Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible) respecto al temor que le genera la posibilidad de "una ola de inundaciones en Santa Fe y Corrientes, porque es lo que se pronostica", y pidió anticiparse a las posibilidades.

"No podemos repetir la experiencia, debemos trabajar para ver de qué modo mitigamos los efectos de las inundaciones", afirmó, y puntualizó: "Lo que puede ser una buena noticia para el agro, puede ser una noticia pésima para ciudades y habitantes".

Alejado de la campaña electoral de Unión por la Patria, con el foco puesto en la gestión, el presidente aseveró: "Reconozco que en mi gobierno ha pasado de todo, solo falta que lleguen los marcianos. Esperaba que la sequía fuera la última, pero parece ser que no, que ahora corremos el riesgo de que nos sobre agua".

"Que nos preocupa el tema agropecuario y lo ponemos en valor no debe caberle duda a nadie, Sergio Massa me mandó tres páginas de las cosas que hicimos para preservar al sector agropecuario", manifestó ubicado en el centro de una mesa con forma de U, con su discurso en mano, y continuó: "Pero estamos en un tiempo difícil, y no lo quiero leer porque si lo leo, van a pensar que estoy pasando cuentas, pero quiero solo recordarles que siempre estuvimos cuando el sector nos necesitó, para todos".