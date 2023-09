Al final, Adrián Maglia se impuso en Granadero Baigorria

Baigorria llegó a las elecciones después de una campaña que no ahorró controversias. El intendente tuvo que revertir el resultado de las Paso y una de las herramientas fue machacar sobre la pertenencia de su contrincante al Movimiento Evita, como un cuco para el voto antikirchnerista. La renuncia de Minetti a competir vino también a alimentar esa campaña, cuando el ex candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe dijo abiertamente en un video que se bajaba precisamente para que García, del Movimiento Evita, no ganara.