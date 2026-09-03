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Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y murió

Matías G. tenía 37 años e intentaron reanimarlo en la calle, pero finalmente falleció a la noche en la zona sur de Rosario

3 de septiembre 2026 · 07:24hs
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Los médicos del Sies atendieron al paciente en Arengreen al 6000.

Foto: La Capital/Archivo.

Los médicos del Sies atendieron al paciente en Arengreen al 6000.

La policía rosarina confirmó este miércoles la muerte de un hombre que había ido a jugar al fútbol en la zona sur de la ciudad. Su hermano menor dijo que se descompensó mientras estaba tomando algo después del partido e incluso trató de auxiliarlo hasta que llegaron los médicos.

El operativo de las fuerzas de seguridad provinciales se llevó a cabo a la noche, cuando Matías G. sufrió un problema de salud en Arengreen al 6000. El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) intervino con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no pudieron evitar el deceso.

Fuentes oficiales detallaron que el hombre fallecido tenía 37 años. De acuerdo a la versión preliminar, se descompensó en la vía pública, muy cerca del cruce de las avenidas Ovidio Lagos y Circunvalación.

¿Por qué murió el hombre que había ido a jugar al fútbol?

Agustín G. y su hermano mayor habían ido a jugar al fútbol este miércoles y después del partido tomaron caminos separados. El primero volvió a su casa, mientras que este último se quedó a tomar algo con un amigo.

El joven de 25 años recibió un pedido de auxilio a las 19.40. En ese momento le dijeron que su familiar había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

>> Leer más: Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

El muchacho fue a buscar a su hermano de inmediato para tratar de ayudarlo. Mientras esperaba la llegada de la policía y la ambulancia, empezó a practicar maniobras de RCP en la calle.

Los médicos del Sies llegaron al lugar a las 20.05 para asistir a la víctima. Casi media hora más tarde, se confirmó el fallecimiento y las autoridades dieron aviso a la Policía de Investigaciones (PDI) para abordar el caso. Luego de este despliegue, el registro del procedimiento quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 21ª.

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