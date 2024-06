Una pareja quedó detenida por dejar herido de un balazo en la cabeza al esposo de la mujer

El herido sufrió una fractura de cráneo a causa del balazo y, si bien no perdió el conocimiento, quedó internado en terapia intensiva y no está en condiciones de declarar .

Llamó a su pareja por el auto

Según se consignó en la imputación, a las 23.30 del martes la pareja imputada circulaba en un auto Fiat Mobu rojo, vehículo que propiedad conjunta de la víctima y la mujer, hasta detenerse en la calle José María Rosa al 6700, entre Avellaneda y Ovidio Lagos. La fiscal Paolicelli planteó que en ese momento B. llamó por teléfono a su marido y le dijo que necesitaba su ayuda porque el auto había sufrido un desperfecto técnico.

>>Leer más: Crimen en una pareja trans: comenzó el juicio a un joven que asesinó a su mujer

“Cuando la víctima arriba al lugar se encuentra con la presencia de B. junto a Walter D., desconociendo la relación entre ellos, motivo por el cual comienza una discusión entre los esposos”, planteó la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación en la audiencia, y añadió que en un momento D. extrajo un arma del interior del vehículo y efectuó varios disparos contra A., quien comenzó a correr y fue alcanzado por un proyectil en la cabeza.

Se retiraron del lugar

La víctima cayó al asfalto y la pareja se retiró en el Fiat Mobi. Un momento más tarde Ada B. regresó al lugar y entonces fue detenida por personal policial que inspeccionaba la escena. Los agentes luego detuvieron en su domicilio a D., a quien le secuestraron del bolsillo de la campera una munición calibre 9 milímetros marca Luger Speer.

Lucas A. resultó herido en el parietal izquierdo por un disparo que, según el examen forense, puso en peligro su vida y le provocó una fractura de cráneo. Fue derivado a la sala de cuidados intensivos del Sanatorio Parque, donde según el informe permanece en estado delicado, con un pronóstico de recuperación superior al mes. Si bien está consciente, no se encuentra en condiciones de declarar.

>>Leer más: Imputaron a un joven por asesinar a una pareja para usurparle la casa en barrio Gráfico

Prisión preventiva

En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal la fiscal solicitó la prisión preventiva de los acusados por el plazo legal de dos años. Los defensores formularon objeciones tanto a la imputación como al pedido de medida cautelar y solicitaron medidas alternativas, al entender que los implicados no revisten peligrosidad procesal. Los acusados, en tanto, pidieron declarar en la audiencia para dar sus versiones sobre cómo ocurrieron los hechos. No obstante, el magistrado no hizo lugar a esos planteos y dispuso que ambos permanezcan detenidos a la espera del avance de la investigación.

Así, B. y D. quedaron imputados bajo las figuras provisorias de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y y agravado por el uso de arma, a lo que la mujer sumó la tenencia ilegítima de un arma de guerra y el hombre la portación. Asimismo, el magistrado autorizó la apertura del celular Samsung de la víctima y de un Samsung y un Motorola de los imputados para la realización de pericias, con el compromiso de las defensas de aportar los patrones de desbloqueo de los aparatos.