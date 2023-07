Una mujer se interpuso entre ladrones armados y su familia: "Tirame a mí"

"Cuando me levanté lo vi a mi marido tirado en el suelo y mi hijo lastimado. Lo estaban apuntando y no salía el tiro", contó Angélica a El Tres. Y aseguró: "Me puse adelante y le dije: «Tirame a mi». ¿Qué iba a hacer? Estaban mi hijo, mi marido... gracias a Dios no pasó nada".