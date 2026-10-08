Cuándo empieza la Fiesta de Colectividades en Rosario: fechas, stands y qué pasará con la lluvia

La tradicional fiesta rosarina será en el Parque Nacional a la Bandera y contará con más de 40 stands y propuestas gastronómicas y culturales

La lluvia amenaza, pero Colectividades ya tiene fecha en Rosario

La Fiesta de las Colectividades de Rosario ya tiene fecha confirmada. El tradicional encuentro, uno de los eventos más convocantes de la ciudad, se realizará del 6 al 15 de noviembre en el Parque Nacional a la Bandera y contará con más de 40 stands .

La confirmación llegó después de varias semanas de incertidumbre por el escenario climático. El fenómeno de El Niño y los pronósticos de precipitaciones por encima de lo normal para octubre y noviembre obligaron a la organización a prestar especial atención al clima y a coordinar acciones con las autoridades.

La presidenta de la Asociación Colectividades Extranjeras de Rosario, Lydia Del Groso , confirmó a La Capital que la edición número 42 se realizará pese al panorama de lluvias.

Desde principios de septiembre, la organización mantuvo reuniones con funcionarios de Protección Civil de la provincia y del municipio para analizar cómo las condiciones meteorológicas podrían afectar el desarrollo del masivo festejo.

La lluvia no es un problema nuevo para Colectividades. Cada año, el clima aparece como uno de los factores que más condicionan la fiesta, aunque en esta oportunidad el fenómeno de El Niño sumó un elemento de incertidumbre.

Una fiesta que ya tuvo que cambiar de fecha

A lo largo de su historia, Colectividades tuvo que modificar su calendario en distintas oportunidades. En 2004, la realización en Rosario del III Congreso Internacional de la Lengua Española obligó a trasladar excepcionalmente el encuentro a diciembre.

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Nueve años después, en 2013, las obras de pavimentación de avenida Belgrano vinculadas con el lanzamiento del Dakar hicieron que la fiesta comenzara una semana más tarde y que se redujera la superficie disponible para el evento.

La pandemia de coronavirus también modificó el formato. En 2020, Colectividades tuvo una edición especial virtual, con propuestas gastronómicas para llevar o con envío a domicilio.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

En 2021, en tanto, hubo espectáculos en el Monumento entre el 20 y el 22 de noviembre, mientras que la feria gastronómica se desarrolló en las propias sedes de las colectividades.

Ahora, el desafío vuelve a ser climático. La posibilidad de precipitaciones superiores a las habituales llevó a la organización a revisar distintos aspectos del festejo, aunque finalmente se decidió mantener las fechas previstas.

Antes de noviembre llega la Noche de las Colectividades

Como anticipo de la gran fiesta de noviembre, las colectividades abrirán nuevamente las puertas de sus instituciones durante la Noche de las Colectividades, que se realizará del viernes 9 al domingo 11 de octubre.

Durante esas tres jornadas habrá propuestas gastronómicas, espectáculos y actividades culturales en distintas sedes de la ciudad.

La oferta incluirá platos tradicionales, postres y bebidas artesanales, además de opciones vegetarianas, veganas y sin TACC en varias de las instituciones participantes.

También habrá música en vivo, coros, muestras fotográficas y cuerpos de baile tradicionales. En total participarán 32 instituciones, distribuidas en más de 20 sedes.

Entre ellas estarán la Sociedad Polonesa Dom Polski, la Asociación Civil Sociedad Libanesa de Rosario, el Centro Laziale de Rosario, la Alianza Francesa, el Club Social Argentino Egipcio, la Asociación La Colectividad Helénica de Rosario, la Asociación Italiana Alcara Li Fusi, la Sociedad Polonesa Federico Chopin, el Centro Cultural Croata y el Centre Català de Rosario.

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También participarán el Centro Cultural Peruano, la Asociación Eslovena Triglav, el Club Lituano Rosario, el Rincón Murciano Rosario, el Centro Navarro, el Club Social Argentino Sirio, la Biblioteca Cultural Rusa Alejandro Pushkin, Sei Italia, el Círculo Sardo, el Club Español y la Asociación Civil de Venezolanos en Rosario, entre otras instituciones.

Sabores y Saberes, una propuesta para recuperar historias

Una de las novedades será Sabores y Saberes, una propuesta que buscará recuperar recetas, tradiciones y relatos vinculados con las distintas colectividades.

La iniciativa apunta también a fortalecer el intercambio entre generaciones y poner en valor el aporte de las comunidades de inmigrantes a la identidad cultural de Rosario.

La actividad se realizará en el marco del Plan Mil65, con eje en la participación de las personas mayores y su rol como transmisoras de memoria y patrimonio cultural.

Habrá dos encuentros: el viernes 9 de octubre, de 19 a 20, en la Alianza Francesa, ubicada en San Luis 846, y el domingo 11, en el Club Lituano Rosario, de Arijón 31 bis.

El listado completo de instituciones participantes, junto con días, horarios, modalidades de atención, menús y actividades de la Noche de las Colectividades, está disponible en el sitio oficial de la Municipalidad de Rosario.