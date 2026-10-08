Prisión preventiva para el único detenido por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez

El imputado fue identificado como Abel B. de 40 años. Había ingresado al domicilio de la víctima para realizar tareas de albañilería

El domicilio de la víctima en 9 de Julio al 500, Capitán Bermúdez.

El único sospechoso por el homicidio de Roxana Villareal en Capitán Bermúdez fue imputado este jueves y se le dictó prisión preventiva. El hombre, identificado como Abel B. de 40 años, ingresó al domicilio de la víctima para hacer tareas de albañilerías y terminó atacando a la mujer.

Villareal, de 58 años, fue hallada sin vida este martes e n su domicilio de 9 de Julio al 500 de Capitán Bermúdez. Tras tareas investigativas, detuvieron a Abel B. este miércoles como principal sospechoso.

En la audiencia imputativa realizada este jueves en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, el fiscal Aquiles Balbis le atribuyó el delito de homicidio doloso en carácter de autor y el juez dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley.

El crimen en Capitán Bermúdez

El homicidio de Roxana Villareal sucedió el martes alrededor de las 11 de la mañana. El imputado fue convocado por la mujer para realizar trabajos de albañilería en su domicilio, específicamente un arreglo por humedad.

Según pudieron reconstruir, una vez en el interior de la casa, Abel B. atacó a la víctima y la golpeó varias veces en el rostro y la cabeza, lo que provocaron el fallecimiento de la mujer.

Tras la agresión, el imputado arrancó las cámara de vigilancias instaladas en la cocina y el patio de ingreso de la vivienda, retirándose por la única puerta de acceso frontal con las llaves de la víctima.