Un ensayo que no dejó conforme a Franco Colapinto en las sucias calles de Singapur

El argentino no se sintió cómodo en el callejero lleno de tierra de Marina Bay, en el único entrenamiento para el GP de Singapur. A las 9.30, clasificación para la sprint.

Los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly, los primeros en salir a pista en el sucio callejero de Marina Bay, en Singapur.

Franco Colapinto no tuvo un buen único ensayo en Singapur, finalizando en un lejano 19° lugar, mientras su compañero de Alpine Pierre Gasly quedó como el mejor del resto. A las 9.30 será la clasificación para las carrera sprint, que se disputará este sábado a las 6, a 21 vueltas.

De día, en el mismo horario que se correrá la sprint, la tanda no fue una referencia para la clasificación de este viernes o la del sábado, ya que se disputarán de noche, como la carrera. Y por lo tanto fue con una temperatura de 3 a 5 grados superior. Al ser el único ensayo, todos giraron mucho y desde el inicio, en una pista en que llamó mucho la atención la enorme tierra que se levantó.

La mayoría del ensayo fue para probar el auto en la sprint y la goma dura fue la que prevaleció todo el tiempo. En el final, el ensayo de clasificación fue en general con gomas medias, que es la que se usará de entrada en la Q1 y Q2 de la carrera corta. Y unos pocos equipos de punta pusieron blandas.

Y Colapinto, que por radio se quejó que no sentía la confianza suficiente para encarar las curvas, seguramente no habrá quedado nada satisfecho.

En los momentos en que tuvo las mismas condiciones que su compañero Pierre Gasly, siempre fue más lento. Los Alpine no parecieron veloces en general, aunque el francés finalizó como el mejor del resto, claro que a 1,764s del mejor tiempo, que terminó siendo George Russell.

Eso sí, el tiempo del francés fue con gomas medias y el del británico con blandas.

>> Leer más: Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1

Qué pasó en la única práctica libre de Singapur

Todo el mundo salió a pista de entrada, sin perder tiempo y se notó la suciedad de la pista. Además, todos con gomas duras.

El primer intento de Colapinto fue de 1m 41,011s, mientras que Gasly hacía 1m 39,884s. Mejoraron los dos en el segundo, 1m 37,819s para el argentino, 1m 37,318s para el francés.

Para el tercero, Gasly hizo 1m 36,109s y Colapinto 1m 36,752s, siempre con el francés mejor que el argentino.

Siempre acelerando una vuelta y guardando en la siguiente, Gasly haría un cuarto intento consecutivo marcando 1m 35,691s, con su compañero en boxes. La mejor referencia la hacía Leclerc, con 1m 33,969s.

>>Leer más: Lo que dejó Sepang para Franco Colapinto: una sólida carrera para dejar atrás rápido

A Colapinto le cargaron más combustible para la siguiente salida, por eso se fue arriba en 1m 39,624s. Antes de entrar a boxes, en tanto, Gasly conseguía 1m 35,176s.

El argentino mejoraba a 1m 37,808s, luego a 1m 37,575s; 1m 37,685s; 1m 37,156; 1m 40,473s; 1m 39,514s y 1m 38,216s, en general mejorando en minisectores pero no en el total del giro, haciendo vueltas rápidas consecutivas, tal como se hace cuando se prueba en condiciones de carrera sobre la media hora de ensayo.

Faltando 15 minutos, Colapinto calzó gomas medias flamantes, algo que empezaron a hacer los otros equipos también. El argentino haría lo mejor personal con 1m 34,983s, con Russell haciendo lo mejor, 1m 32,864s pero con blandas.

El primer intento de Gasly en la misma condición fue unos cuatro minutos después y mejoró al argentino bastante: 1m 34,038s. Colapinto se iba arriba en el segundo intento, con 1m 35,647s.

En el intento final, Gasly no repetiría su tiempo por apenas 14 milésimas, mientras Colapinto cerraría con otro tiempo alto de 1m 36,606s, en un ensayo que no fue bueno para el argentino pero sí en general bueno para Alpine con el francés como el mejor del resto, a 1,764s de la cima.

Claro que con los 5 primeros calzando gomas blandas y Russell haciendo 1m 32,274s como lo mejor del único ensayo.