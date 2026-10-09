Mancuso, en la mira: el escándalo de certificados truchos se cargó al primer DT en Brasil

Diego Sousa, técnico de Joinville de la Serie D, sufrió la suspensión de su permiso para dirigir mientras se investiga al exvolante, acusado de vender carnets falsos

Alejandro Mancuso está en el medio de un escándalo de certificados de DT ilegales.

Un escándalo con certificados falsos de entrenador sacude a Brasil. Y el primer cancelado es Diego Sousa , técnico de Joinville de la Serie D de Brasil, apuntado dentro del revuelo que se generó en las últimas semanas y que involucra al exjugador Alejandro Mancuso , acusado de vender certificados falsos en el país vecino.

Souza había asumido en agosto y acumulaba tres victorias y dos derrotas en cinco partidos, pero ahora quedó fuera de la zona técnica por decisión de las autoridades brasileñas.

La medida se tomó en el marco de la investigación que tiene como principal acusado al exayudante de Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010, señalado por la supuesta emisión de carnets falsos .

En diálogo con UOL, medio que destapó la maniobra, Souza relató cómo obtuvo la documentación y apuntó directamente contra Mancuso: “Él dijo que tenía una licencia que conseguía para jugadores de renombre, la cual otorgaba el derecho a trabajar en cualquier lugar”.

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Y agregó: “Cuando dejara de jugar, tendría una licencia para seguir en el fútbol. Decía: «Fulano lo hizo conmigo, Zultano lo hizo conmigo». Un tipo con toda la trayectoria que él tiene en el fútbol, que jugó en grandes equipos y en la selección argentina, hablando de manera muy clara, ¿no? Me informé con otros jugadores que ya habían recibido los documentos de sus manos; eso hizo que confiara y tramitara esa licencia con él.”

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Ahora, la comisión de ética del organismo brasileño será la encargada de evaluar el caso y determinar los pasos a seguir. Por ahora, Souza no podrá estar en el banco ni dar indicaciones desde el área técnica.

En el medio de todo esto, la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (Atfa) desestimó que el secretario general de la misma, Salvador Pasini, esté involucrado en el tema y que "recurrimos a la Justicia para que se investigue".

La reacción de la Confederación Brasileña

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que revisó la situación de todos los entrenadores que trabajan en el país con licencias argentinas y solicitó el aval de la Conmebol.

Además, recordó que los clubes son responsables de verificar la autenticidad de los documentos presentados en el Sistema Nacional de Registros.

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Por su parte, Joinville inició una investigación interna para analizar cómo se registró a Souza y aclaró que, según el propio entrenador, la documentación fue obtenida en 2023 antes de su llegada al club.

“El club está evaluando, desde los puntos de vista jurídicos y administrativos, los procedimientos relacionados con el registro, así como las posibles medidas de regularización que resulten necesarias, en cumplimiento de las normas aplicables al fútbol brasileño”, comunicó la institución.