Una historia de pobreza y vulnerabilidad en torno a un crimen macabro

Georgina quedó presa acusada de suministrarle a la beba de 19 meses clonazepam y vino espumante, por lo cual la imputaron de “tentativa de homicidio agravado por el vínculo”. Por esa razón quedó presa, pero antes pidió hablar con el juez para contar la situación por la que atravesaba. “Ese día me habían echado de mi casa con la nena, me había peleado con toda mi familia, me enteré que mi hermano está enfermo. Compré pastillas, me compré un vino y para la nena masitas y un jugo. Y me la llevé. Iba caminando, me tomé una pastilla, el vino y de ahí quedé perdida. No tenía nada en el estómago, estaba mal. No sé si la nena agarró una pastilla y la tomó. No me acuerdo de nada de lo que pasó en la plaza, solamente cuando me llevó la policía. Ni que le pegué, ni que la quise regalar”, sostuvo, para asegurar: “Me quería perjudicar yo, no hacerle daño a ella”.

A partir de lo ocurrido en las cuatro plazas la joven quedó tras las rejas durante nueve meses, mientras el Estado se ocupaba de encontrar a alguien que pudiera cuidar a la beba. En junio de 2018 obtuvo la prisión domiciliaria en la casa de una amiga. Para entonces una junta especial de salud mental había dictaminado que la joven no pudo comprender lo que estaba haciendo con la beba por estar bajo el efecto de alcohol y pastillas con “una marcada desesperación”.

Desesperación

A partir de ese informe el defensor de Olguín, Darío Pangrazi, solicitó que la muchacha fuera sobreseída. Incluso presentó el pedido junto con el fiscal Luis Schiappa Pietra que admitió que el caso presentaba un “débil contexto probatorio”, ya que no se había podido determinar qué sustancia había ingerido la nena ni en qué graduación, por lo cual no había elementos para demostrar un “supuesto dolo homicida”, es decir, que la había querido matar. “Ella estaba pasando por una situación de crisis”, remarcó el fiscal en octubre de 2018, y planteó que ese contexto no podía ignorarse al momento de abordar el caso.

En esa audiencia de la cual Georgina se fue en libertad, agentes del área de Niñez expusieron sobre la situación de la niña, que ya se había reencontrado en Tribunales con su mamá. “La reconoció y se abrazaron, estuvieron juntas”, relató una operadora de Niñez.

También la entonces subsecretaria de Políticas de Género de la provincia se refirió en la audiencia al contexto de vulnerabilidad y privación de derechos en el que se encontraba Georgina. “Su accionar estuvo condicionado por una situación de violencia de género simbólica, institucional y de fragmentación afectiva”, evaluó Gabriela Sosa, al recomendar la revinculación de la madre con su hija, postura que fue compartida por Daniela Molineri, de la Defensoría Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes: “Apostamos a que pueda volver con su mamá, es imperioso resolver la situación”.

Posiblemente por ese entonces se haya pensado que la joven podría resolver su situación, pero parece evidente que su condición de vulnerable no se modificó: casi cinco años después de aquel triste incidente Georgina volvió a ser protagonista de una tremenda historia, en este caso fatal. Hasta el momento sólo se sabe que el martes 31 de mayo fue hallada muerta con ocho balazos junto a un auto calcinado en un descampado semirrural a varias cuadras de su domicilio en barrio Ludueña. Estaba embarazada de nueve meses.