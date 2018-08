Una amenaza de venganza naturalizada

Mientras dialogaba con la prensa, la madre de la adolescente acusada del crimen preparaba la ropa de sus otros hijos. El objetivo era marcharse de la casa o bien poner a los menores a resguardo ya que había recibido amenazas. "Una tía de Brian me llamó al celular y me amenazó feo. Me dijo que nos iba a prender fuego la casa. ¿Y que querés? Es una muerte", reflexionó Norma, como naturalizando la situación.

