Una acusación menor expuso a un condenado por narcotráfico en una casona de Fisherton

La fiscal les imputó “haber adquirido o recibido” un Ford Ecosport Titanium color blanco con pedido de captura por haber sido robado el 28 de noviembre de 2020 y un Chevrolet Cruze robado el 8 de diciembre en Vélez Sársfield al 300, en barrio Refinería. Siguiendo el sistema de geolocalización que tenían ese auto la policía llegó hasta la casona de calle Brassey que está a la venta. En el relato la fiscal dejó constancia del secuestro de un bolso color negro con numerosas prendas y elementos con la inscripción o escudo de la “Policía de Santa Fe”.

Tras dúplicas y réplicas entre las partes, la jueza de primera instancia Paula Álvarez dio por consumada la acusación y le dictó prisión preventiva por 90 días, con vencimiento el 17 de febrero próximo, para Angel Gabriel R.M. ya que en la audiencia se hizo cargo de haber recibido todo lo secuestrado. En el caso de Alexis Axel R.M. la magistrada impuso una caución de 15 mil pesos, la fijación de un domicilio y semanalmente deberá presentarse a firmar ante la Oficina de Gestión Judicial en el Centro de Justicia Penal. Mientras que para Rojas la jueza dispuso que continúe cumpliendo la prisión domiciliaria en la causa federal por la que fue condenado.

Tiene nombre de crack de fútbol de la década del sesenta. Es homónimo de uno de los máximos ídolos de la mitología del mundo Boca: Angel Clemente Rojas, “Rojitas” para los bosteros. Pero al protagonista de esta historia se lo reconoce con otro alias, el de “Cuchilla” y por su mención en la incautación de un cargamento de 865 kilos de cocaína boliviana de máxima pureza en septiembre de 2016. Por aquellos días Rojas residía en la localidad de González y tenía un negocio de lubricantes, según lo que expresó en su declaración indagatoria. El 15 de septiembre de 2016 a media mañana efectivos de Gendarmería Nacional plantaron un retén sobre la ruta provincial 5 a la altura de Las Lajitas, a 200 kilómetros de la capital salteña. Trabajaban sobre una investigación Sección Investigaciones Antidrogas con escuchas sobre una banda que contrabandeaba cocaína.

Así fue que detuvieron un camión con acoplado. Los uniformados no tuvieron que apretar mucho al camionero que según dijo: “Jefe, traigo porquería”. Entonces comenzaron a revisar la carga y se toparon con 23 bolsas, las que se identificaron alfabéticamente desde la letra “A” hasta la “V”. De la apertura de estas se constató la existencia de 826 paquetes rectangulares de distintos tamaños y colores, algunos de los cuales tenían impreso en el envoltorio con la imagen de un delfín. El peso final del cargamento fue de 865,500 kilos de cocaína “una concentración oscilante entre el 45,942% como mínimo y un 98,398% como máximo”, según se develó en el juicio oral y público.

Mientras el camión era descargado, en otro retén de Gendarmería en jurisdicción del paraje Yuchán, a unos 200 kilómetros de Las Lajitas, detuvieron la marca de una Toyota Hilux color champán que estaba siendo observado como un auto puntero, como se denomina al vehículo que antecede al camión que transporta la mercancía. En ese auto circulaban Tomás Guerrero _sindicado como uno de los organizadores de la banda_, Fernando Coronel y Angel Clemente Rojas. En su indagatoria “Cuchilla” indicó que a Guerrero lo había visto solo tres veces y que la mujer de este hombre era prima de su concubina. En el informe inicial de la Sección Antidrogas de Gendarmería se menciona a “Cuchilla” como parte de la composición de la gavilla y junto a Coronel habían cargado el camión con la droga.

image (1).jpg La droga secuestrada a una banda salteña en 2016. Uno de los condenados vivía en la casona de calle Brassey 7900. Foto: La Gaceta de Salta.

Para los investigadores, Guerrero coordinaba actividades ilícitas relacionadas al tráfico de estupefacientes en las localidades salteñas de Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal y la capital provincial. Para ello, las sustancias ingresaban al país por vía aérea desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta la zona de Anta mediante la modalidad de "bombardeo". La causa fue a juicio oral y público en marzo/abril de 2019. En su alegato final el fiscal general Carlos Amad solicitó penas de entre 5 y 18 años de prisión para los 6 imputados en la causa. “Cuchilla” Rojas y Coronel fueron señalados como partícipes necesarios por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes en calidad de coautores. Los sentenciaron a siete años de reclusión y diez mil pesos de multa. Los referentes _Tomás y Fernando Guerrero y Claudio Cortés_ recibieron una condena de 16 años de prisión. Rojas tenía domicilio fijado en la casona de Fisherton ubicada a una cuadra del Club Social Y Deportivo Unión Americana y ahí cumplía con su morigeración de prisión.

“Por la cantidad de droga que se secuestró es imposible que una avioneta la haya traído en un solo vuelo”, estimó el entonces Comandante Principal de Gendarmería Nacional en Salta, Walter Marcelo Osuna al diario La Gaceta de Salta. Según Osuna, los narcotraficantes creyeron que no iban a tener controles en la ruta, pensando que la mayoría de los efectivos de Gendarmería Nacional estaban afectados a la celebración de la Virgen del Milagro. “La información que se tiene es que ellos estaban especulando con esa situación, de que probablemente no íbamos a controlar”, señaló el comandante. La entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, participó de la presentación en rueda de prensa del operativo a través de teleconferencia, y no descartó que la cocaína incautada estuviera asociada a Delfín Castedo, detenido un mes antes tras estar prófugo de la Justicia por una causa ligada al narcotráfico.