Un productor frutihortícola fue baleado en barrio Azcuénaga y zafó pese a que le pegaron dos de seis disparos

Según testigos, una moto del tipo Honda Tornado se le puso a la par y desde ella alguien le habría dicho algo a la víctima, para luego disparar al menos seis veces contra las puertas del vehículo, del lado del conductor. Víctor recibió dos heridas, pero al ver que no estaba encerrado por el tránsito arrancó y a toda velocidad tomó por San Juan hacia el oeste sin ser perseguido por la moto.

"Lo único que sentí fue un golpe. No me robaron nada y no tenía plata en el auto. Cualquier persona normal ante esto piensa en irse del país. Tuve miedo y pude salir de ahí e ir a la farmacia. Estoy muy agradecido a la gente que trabaja ahí. Quiero vivir tranquilo. Yo trabajo desde los 15 años y veo que hay mucho ladrón dando vuelta y tendrían que acomodar las cosas para que los que trabajan estén tranquilos. Esto está desbordado", dijo Víctor .

El móvil de la agresión no se estableció todavía, aunque desde Fiscalía y los mismos policías consultados no descartaron que podría tratarse de un intento de robo de la modalidad salidera, a pesar de no constatarse que la víctima llevara dinero en el vehículo. La Amarok, dominio AG 256 TI color azul, tenía la luneta delantera estallada y en la parte de atrás de la camioneta había ropa revuelta.

>> Leer más: "Bajate porque te quemo": violento robo a plena luz del día en la zona de Puerto Norte

La secuencia del ataque fue contada por distintos testigos. Un adolescente que salía del colegio indicó que iba "en el trole y vi que había una camioneta estacionada. De pronto una moto se le puso al lado y le empezó a tirar. El hombre arrancó y siguió por San Juan. El trole se paró ahí nomás”.

Un vecino que vive en San Juan al 5300 levantó cinco vainas servidas calibre 9mm, con la inscripción "CBC", que indica la fabricación. En tanto, la policía levantó del asfalto otra vaina. El vecino no pudo determinar ni la mecánica del ataque ni identificar a los agresores y la policía realizó en el lugar un relevamiento de cámaras de vigilancia públicas y privadas.

Según se pudo reconstruir y por lo que contó otra vecina, Víctor, al ver la farmacia y un amplio lugar para estacionar no dudó y se dirigió al local. Allí una de las empleadas farmacéuticas relató: “El señor entró a la farmacia diciendo que estaba baleado. Mantuvo la calma y estuvo lúcido en todo momento. Esperamos la ambulancia. Tenía dos heridas visibles. Al parecer no le afectaron ninguna arteria importante. Él solo dijo que escuchó disparos y no manifestó si fue en el marco de un robo”.