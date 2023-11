Un oscuro contexto criminal detrás del asesinato de un joven en su puesto de trabajo

El jueves por la mañana, todavía bajo una lluvia persistente, el padre de la víctima y dueño del comercio, José, habló con los medios de comunicación atravesado por el desconcierto y la bronca. "Como padre nunca pensé en este dolor, me arrancaron parte de mi corazón. Mi hijo es una víctima más", dijo el hombre. Por el hecho de que faltaba el dinero de la caja supuso que pudo tratarse de un robo: "Lo hubiesen dejado vivir, si se llevaron todo, para qué lo mataron".

Sin embargo, por los rasgos del homicidio y sobre todo por el antecedente de la balacera en marzo, tuvo en cuenta otro marco posible. "Si esto era para mí, que me vengan a buscar a mí. Yo no recibí ninguna amenaza ni ningún papel, esto fue de repente", dijo José. "Mataron a mi hijo y yo no tengo armas pero los voy a destruir. Voy a hacer lo que no hice en mi vida, que es mandarlos en cana", agregó el hombre.

Un ataque previo

La madrugada del 19 de febrero pasado, cerca de las 2, dos personas se acercaron a "El Busca Vidas" y gatillaron en dirección al puesto donde trabajaban dos personas. Francisco Alcides L. recibió un balazo en el pie y los autores del ataque se fugaron a bordo de la moto en la que habían llegado. Según la investigación de los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola, de la Unidad de Balaceras de la fiscalía, ese hecho fue instigado por Pablo Nicolás Camino, preso en la cárcel federal de Rawson, a quien le imputaron ese delito en junio pasado. Otras tres personas fueron acusadas como partícipes: se trata de Antonela F., Axel C. y Gregorio R.

Horas antes de ese ataque los autores del hecho rondaron el lugar con intenciones de obtener información y preparar el atentado, todo bajo órdenes de Camino. Eso consta en la investigación, que incluye un video filmado por los propios implicados. En el mismo se los ve preguntando el precio de un pancho y comprando un "común" por 500 pesos. Dos horas después regresaron y gatillaron contra el local con un mensaje oral previo: "Esto va para José", en relación al dueño del local.

Sin embargo las complejidades de la narcocriminalidad obligan a ser cautelosos a la hora de relacionar un hecho al otro. Fuentes de la investigación también tienen en cuenta un ataque anterior contra el local, en el que al dueño le exigieron una suma alta de dinero para seguir trabajando. A su vez consideran un antecedente con otro familiar de la víctima, detenido en un procedimiento por infracción a la ley de drogas. Al momento, desde la fiscalía no descartan ni la hipótesis del robo ni la de algún conflicto que pudo decantar en este homicidio.

>>Leer más: Imputan a Pablo Camino por instigar el crimen de un artista callejero y la balacera al súper de Rocuzzo

Pablo Camino es señalado como líder una facción desprendida de Los Monos que mantuvo una disputa con otra célula de la misma organización encabezada por Damián "Toro" Escobar y Leandro "Pollo" Vinardi, hombres cercanos a Máximo Ariel "Guille" Cantero. El motivo: la competencia por negocios vinculados a la barra brava de Newell's como puede ser el cobro extorsivo de protección a comercios de la zona.

WhatsApp Image 2023-11-02 at 08.52.29.jpeg No es la primera vez que ocurre un hecho violento en el mismo local de comidas, donde este miércoles asesinaron al hijo del dueño. Foto: Francisco Guillén

Durante las audiencias que ventilaron el trasfondo de ese ataque los fiscales indicaron que el dueño del carrito "El Busca Vidas", y padre del joven asesinado este miércoles, es familiar de Emanuel Agustín "Tato" Leguizamón. Se trata de otro recluso, antiguamente ladero de Camino pero que luego se alió a Escobar y Vinardi. En ese sentido, y por dicha vinculación, el antecedente contra el local de comidas se analizó como una represalia contra "Tato", sobre quien hubo otros hechos violentos.

Uno de ellos fue el asesinato el 1º de marzo de Victorio Benjamín Echeverría, de 25 años, a quien balearon en Amenábar al 6200 en el marco de un crimen a traición dado que la víctima conocía a sus verdugos y estaba con ellos en el auto en el que llegaron a ese lugar. Se trata de una cuadra donde viven familiares de Tato Leguizamón. A él, incluso, estuvo dirigido el mensaje hallado en la escena del crimen: "Te trajimos un regalito Tato. Para Emanuel Leguizamón. Sapo. Si se sienten zarpado nos zarpamos. Atte. La Mafilia”.

Atentado al súper Único

El derrotero violento al mando de Pablo Nicolás Camino se conoció en junio pasado cuando se lo imputó al frente de una asociación ilícita que cometió al menos 18 hechos entre balaceras, intimidaciones públicas y cinco asesinatos. Según investigaciones judiciales el conflicto con la facción de Vinardi y Escobar se acentuó en noviembre de 2022 a partir de una supuesta deuda de unos 60 mil dólares por una carga de drogas que Escobar no le pagó a Rodolgo "Eri" Massini, aliado a Camino.

>>Leer más: El atentado al súper Único y una saga de ataques en el marco de una disputa interna de Los Monos

A partir de entonces se libró una disputa en la que se presume que Camino buscó competir por los negocios vinculados a la barra brava de Newell's, que se sospechan están bajo el manejo de Escobar y Vinardi con el visto bueno del líder de Los Monos, Máximo Ariel "Guille" Cantero. Muchos hechos, entonces, giraron en torno al club.

Entre ellos el asesinato de Lorenzo "Jimi" Altamirano, quien no tenía vínculo con algún contexto criminal. El 1º de febrero un grupo que actuó bajo las órdenes de Camino lo secuestró al azar cuando regresaba a su casa después de ensayar con su banda. Lo llevaron en un auto a la puerta del estadio de Newell's, lo bajaron y lo mataron a balazos luego de poner entre sus prendas un mensaje dirigido a la facción contraria.

Otro de los casos resonantes fue el atentado a balazos, el 2 de marzo pasado, contra el supermercado Único de la familia política de Lionel Messi. Un hecho que comenzó a esclarecerse cuando se supo que se había llevado a cabo con la misma arma con la que días antes se había ejecutado el primer ataque al puesto de comidas "El Busca Vidas".