Juan Maximiliano Rosales tenía 25 años y un proyecto de vida concreto. En un mes tenía previsto casarse con Gaby, su pareja desde hace varios años. Juntos estaban terminando de construir su casa en los confines de Fisherton Norte y el asentamiento "La Bombacha". El martes, a las 21.30, el hombre se topó con su cruel destino en Pasaje 1471 entre Kava y Carcará, a metros de Génova al 7900. Un habitante de la zona, un marginal armado, se le cruzó en su camino y para robarle la moto le disparó en el tórax. Rosales cayó del rodado y golpeó su cabeza contra el pavimento, pero no perdió el conocimiento. "Nos vinieron a avisar que lo habían herido y me fui corriendo. Cuando lo abracé me reconoció. «Rosita», me dijo. Y contó con apodo y apellido quién le había robado la moto y lo había herido", rememoró ayer a media mañana una de las tías del muchacho. Los padres de Juan llegaron al lugar donde yacía su hijo, lo cargaron en una camioneta y lo llevaron al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez. Allí entró directamente al quirófano, pero murió al filo de la medianoche.

"Este es un lugar que con el correr de los años se va tornando en peligroso. Mucho pibe choreando con total desprecio por la vida. No les interesa otra cosa que robar para comprar (droga). Si una mujer anda por la calle haciendo los mandados, le arrebatan lo que lleve; si alguno anda en moto, se le cruzan y se la roban. Y si te tienen que matar, te matan", explicó ayer una vecina de Génova al 7900, a escasos 50 metros del lugar donde fue mortalmente herido "Kili" Rosales, como se lo reconocía entre sus familiares.

El lugar donde mataron a Juan para robare la moto está ubicado a unos 150 metros de un histórico punto de venta de droga conocido por los habitantes del barrio y por la propia policía como "el búnker del medio", en inmediaciones de Tarragona al 1100 bis, escenario de numerosos tiroteos con víctimas.

"Kili" era el mayor de tres hermanos, vivía junto a su familia en inmediaciones del asentamiento reconocido como "La Bombacha" y trabajaba junto a su padre y su hermano en un emprendimiento familiar aplicando cemento alisado en viviendas y construcciones. Fanático de Rosario Central, era cercano a los integrantes de la Peña Canalla del barrio 7 de Septiembre.

Del baile a casa

Según se pudo reconstruir a partir de diferentes testimonios, el martes por la tardecita "Kili" Rosales asistió, como lo hacia regularmente, a practicar cumbia cruzada en el club 7 de Septiembre. El muchacho circulaba en una Yamaha YBR roja propiedad de su hermano en dirección a su casa. "Kili" tenía una moto del mismo modelo, pero negra, que el martes había llevado a reparar. Aproximadamente a las 21.30 el muchacho circulaba de este a oeste por la cortada Kava, una callejuela que se abre a la altura del 1100 bis de Sánchez de Loria. Al llegar a Pasaje 1471 dobló a su izquierda y se dirigió hacia el el sur, rumbo a Génova al 7900. A pocos metros de allí residen sus abuelos y algunos de sus tíos.

Al menos dos testigos indicaron que cuando Rosales cruzaba el pasaje Carcará, a escasos 35 metros de Génova, un marginal que habita la zona y al que se conoce como "Tata", le cortó el paso y sin mediar palabras le disparó en el tórax con un arma de bajo calibre. Rosales cayó de la moto a metros de la casa de sus familiares y sin vacilar, su agresor se llevó la YBR roja.

"Un vecino corrió hasta nuestra casa y nos dijo que a uno de mis sobrinos le habían pegado un balazo para robarle la moto. Yo salí corriendo descalza, como estaba, y cuando llegué me di cuenta que era «Kili». Me abalancé sobre él y lo abracé. El me tranquilizó: «Rosita, tranquila que estoy bien». No se le veía sangre ni herida. Estaba consciente. Sólo se le veía un golpe en la cara, de la caída de la moto. El me contó lo que había pasado y me pidió que llamara a uno de sus amigos. Pero yo llamé a su mamá y a los dos minutos estaban los padres en el lugar. El repetía el apodo y el apellido de quien lo había herido", recordó una de las tías de Rosales.

"Hasta el lugar donde estaba mi sobrino llegó un pibe «con la bolsita» (dispositivo de ostomía producto de una colostomía) que es hermano del que le disparó a «Kili». A ese pibe le hicieron una colostomía porque le pegaron un balazo, y la gente lo sacó del lugar. Vino para ver si «Kili» estaba muerto", explicó otro familiar de Rosales.

Hallaron la moto

Al llegar los padres de Rosales a la escena del crimen cargaron al muchacho herido en una camioneta y lo llevaron al Hospital de Emergencia Clemente Alvarez. Mientras el pibe era evacuado de la zona, otro de los tíos, que desconocía lo que había ocurrido con su sobrino, vio la moto de "Kili" a una cinco cuadras del lugar del robo. "El hombre circulaba con su vehículo, vio la moto ya sin la patente y en medio de un grupo de muchachos. Entonces los increpó. «Esa moto es de mi sobrino, ¿qué hace acá?». Y antes de que pudiera agregar algo más, los que estaban alrededor de la YBR se desbandaron perdiéndose en los pasillos de un asentamiento dejando abandonada la moto", explicó una fuente consultada al referirse a cómo se había recuperado el rodado.

Siguiendo los datos que brindó la víctima, efectivos policiales se dirigieron hacia una vivienda ubicada en Génova al 8000 donde reside parte de la familia del apuntado como quien disparó contra Rosales. De ese lugar se llevaron demorado a un hombre apodado "Bebe", quien un día antes había salido de prisión. Posteriormente, con la autorización del mencionado, personal de Policía de Investigaciones (PDI) requisó la vivienda y no encontró armas ni la moto robada. Entonces fue puesto en libertad.

El buscado es uno de los hermanos de "Bebe", apodado "Tata", quien es el objetivo de la investigación del fiscal de la Unidad de Homicidios Rafael Coria.

el lugar. Pasaje 1471 y Génova, en la zona noroeste de Rosario. Allí un indigente mató de un tiro a "Kili" Rosales.