Un juego digital, la punta de una estafa con 2.6 millones de dólares en criptomonedas

Cuatro personas fueron detenidas este miércoles en una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Mariano Ríos, de la Unidad de Delitos Económicos, en una investigación que trata de establecer si se cometió una estafa que podría llegar a los 2.610.312 de dólares con unos 4 mil damnificados no sólo Rosario sino también en provincia de Buenos Aires. La investigación puso bajo el ojo de la Justicia a los desarrolladores de un juego digital llamado “Beast Masters” , que tiene como punto de inspiración al Pokémon, en el que se cobra por jugar y se reparten premios en criptomonedas.

En diciembre de 2021, apenas unos días después de haber presentado el proyecto Beast Master, la página web www.beastmasters, (hoy fuera de línea) y el soporte del juego en la red de mensajería Telegram desaparecieron sin dejar rastro . Y no sólo eso. También se esfumaron alrededor de 2.6 millones de dólares captados en la venta inicial del juego producida el 6 de diciembre de 2021. Un día después se produjo el vaciamiento de fondos que fueron a parar a cuentas digitales de terceros. Esto quedó expuesto ya que Binance, el principal ecosistema de intercambio de criptomonedas en el mundo, dejó al descubierto la identidad de las personas que retiraron los fondos . Eso facilitó la investigación ya que los rosarinos dejaron, para poder realizar la operación, todos sus datos y el detalle de cada una de las operaciones.

>>Leer más: Múltiples allanamientos en el marco de una investigación por estafas con criptomonedas

De inmediato la comunidad de jugadores se trasladó a Twitter para denunciar lo ocurrido. Ese fue el primero paso antes de que en una Fiscalía de CABA comenzaran a llover denuncias. Los desarrolladores de Beast Master esgrimieron una explicación en Twitter y dijeron que les habían hackeado la página web y ante la posibilidad de que accedieran a los fondos digitales, los retiraron. Entonces ofrecieron devolver lo invertido por los jugadores. El problema es que para ese momento el valor de la criptomoneda había perdido el 99,6% de su valor.

Pokemón recargado

Beast Masters, el juego puesto bajo la lupa, tiene su inspiración en el clásico Pokémon. Los usuarios podían adquirir un “gimnasio virtual” en el que podían “entrenar” (sumarle valor de reventa) a los distintos personajes que adquirían a los propios desarrolladores o a terceros. Cada usuario podía conservar personaje o entrenarlo y revenderlo. Así cada jugador generaba inversión sobre su personaje. Es decir, generar ganancia. Todo esto, según el expediente, se compraba con la criptomoneda del juego ($Master) con billeteras virtuales o dólares.

Los personajes están desarrollados como Tokens No Fungibles (Non Fungible Token en inglés, NTF), un activo criptográfico que tiene la capacidad de ser único e irrepetible. Está desarrollado bajo tecnología blockchair, estructura matemática para almacenar datos de una manera que es casi imposible de falsificar. A diferencia de las criptomonedas, los NTF no son intercambiables. Un Pokemón aggiornado.

image (1).jpg

En julio de 2022 el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de CABA se declaró incompetente por jurisdicción, al detectarse que el origen de la posible estafa podría estar en Rosario. Fue entonces que comenzó a intervenir el fiscal Ríos quien comenzó a delinear el modus operandi: personas que proponen proyecto virtual y reciben inversiones en criptomonedas de múltiples inversores para luego dar de baja ese proyecto aludiendo a consecuencia la pérdida de las inversiones que luego se corrobora fueron transferidas a diferentes cuenta de personas investigadas.

Sobre esta hipótesis el fiscal gestionó una decena de allanamientos que se llevaron adelante este miércoles en Paraguay al 100, Pasco al 700, Güemes al 2600, Pueyrredón al 600, San Lorenzo al 1900 (centro de Rosario), Gorriti al 1000 (Refinería), Pellegrini al 5500 (Bella Vista), García del Cossio al 200 (Fisherton), Mina Clavero al 900 (Alberdi), pasaje Nervo al 1600 (Industrial) y Rondeau al 1200 (Funes).

En los procedimientos realizados por efectivos de la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con el apoyo del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (GIRI) fueron detenidos Gianluca P., Ramiro S., Manuel B,. y Gianfranco S., quienes en principio serán acusados en audiencia el próximo sábado por asociación ilícita y estafa. En el operativo fueron secuestradas dos pistolas _calibre 380 con cargador y calibre 6.35_; tres celulares, dos tarjetas bancarias y una notebook marca BGH. También fue demorada Julieta S., a quien se le formó una causa por “recepción de fondo para lavados de activos y tenencia ilegal de arma de fuego”. Habrá que esperar hasta la audiencia acusatoia para ver las cartas que tiene Fiscalía que le permitan ajustar el mundo de lo virtual a lo real.