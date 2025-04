Un joven quedó preso acusado de un homicidio y de intentar matar a un policía de la Motorizada

Elías V. se mantuvo prófugo hasta que fue capturado días atrás. La policía lo buscaba por un par de hechos en los que está sospechado de haber participado. Uno ocurrió la madrugada del viernes 27 de mayo de 2022, sobre las 2.30. Según la imputación formulada por la fiscal, a esa hora Elías circulaba en un Peugeot 206 junto con Sebastián C., un menor de edad y otras dos personas aún no identificadas a la fecha.

Elías y sus amigos iban por Moreno hacia el norte cuando el auto fue interceptado en el cruce con Battle y Ordóñez por un puesto de la Brigada Motorizada que patrullaba la zona. Al advertir la presencia policial el conductor del Peugeot tomó por Oroño hacia el norte y luego se metió en contramano por calle Madre Cabrini.

En ese marco se inició una persecución policial. Al llegar a Arijón al 400 Sanabria se acercó con su moto hasta la puerta delantera derecha del auto y entonces alguien sacó un brazo por la ventanilla y le disparó. El policía resultó gravemente herido en el abdomen. El Peugeot, que luego se estableció que había sido robado el 25 de abril de año, fue hallado abandonado en Hungría al 100.

Luego del hecho en el que fue herido Sanabria la policía allanó una vivienda donde dos adolescentes de 17 y 16 años fueron apresados como presuntos autores de los disparos. Ambos fueron detenidos en una casa en la que también demoraron a una mujer y a un hombre a quienes le imputaron encubrimiento. Un hijo de esa mujer, Sebastián Antonio C., también terminaría siendo imputado por los dos hechos; en el caso del policía se presume que estaba al volante del Peugeot.

Homicidio

Por alguna razón que no fue establecida, luego de participar del ataque a tiros contra el policía Sebastián C. expresó una suerte de necesidad de atentar contra la vida de Angel Ocampo. Si bien los móviles al respecto no estaban claros, una serie de diálogos hallados en el teléfono celular de una joven llamada Nadin C. revelaron cuál había sido la previa del ataque mortal contra el joven de 22 años asesinado en Tucumán y Dorrego en lo que la Justicia entiende por el momento como un “plan previo y conjunto”.

Ese plan comenzó a urdirse la tarde del 27 de mayo de 2022, horas después de haber baleado al policía motorizado. A las 18.40 Nadin M. entabló una conversación por WhatsApp con Sebastián C. en el que acuerdan realizar esa noche un ataque para matar a Ocampo. En el celular de la joven también se hallaron los chats entre ella y Angel, a quien convocó, ya durante la madrugada del sábado 28, a encontrarse en el centro para ir a terminar la noche en un hotel. La esquina tenía que ver con una necesidad de Sebastián C. de matar a Ocampo lejos de su barrio.

Los mensajes se terminaron pasadas las 4 de la mañana cuando Angel le dice que la estaba esperando en Tucumán y Dorrego, y le advierte que en cualquier momento el teléfono se le apagaría porque se estaba por quedar sin batería. Nadin le respondió que ya estaba yendo en camino a bordo de un taxi.

Sin embargo la joven estaba yendo a bordo de un Nissan robado en el que Sebastián C. la había pasado a buscar por su casa. Minutos después el vehículo llegó a la esquina acordada y sin bajarse del auto, según la imputación, Sebastián C. le disparó varias veces a Ocampo. El muchacho quedó malherido pero pudo ser trasladado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) donde murió a las 6.15 de ese día.

Concretado el ataque los ocupantes del Nissan, conducido por Elías V., se dieron a la fuga a toda velocidad. Tan rápido que a las dos cuadras chocaron contra un taxi en Moreno y Catamarca. Los agresores ni lo pensaron, se bajaron y huyeron corriendo por Moreno hacia el norte. Tan rápido que Nadin olvidó su celular en el que fueron hallados los mensajes que permitieron a los investigadores reconstruir el plan homicida contra Ocampo.

Imputaciones

Buscado como principal sospechoso del ataque en el que fue baleado el policía Sanabria, Sebastián C. fue apresado la noche del 13 de julio de 2022 en el barrio La Cerámica. Cinco días después lo imputaron de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por tratarse de un miembro de las fuerzas policiales. Pero además en esa audiencia recibió otra grave imputación, en ese caso junto con Nadin M., como coautor de homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas por el crimen de Ocampo.

En ese marco, mientras Nadin M. y Sebastián C. esperan para los próximos días que se celebre la audiencia preliminar al juicio oral, este jueves fue imputado Elías V. por los mismos delitos que le achacaron a Sebastián C. y que prevén una pena de prisión perpetua en el caso del crimen planificado. Además le atribuyeron el delito de encubrimiento por haber perpetrado esos delitos a bordo de autos robados.