Día del Niño: los chicos de 4 a 12 años viajarán gratis en colectivo este domingo en Rosario

La medida regirá de 9 a 20 en todas las líneas del transporte urbano dentro de la ciudad. Además, habrá bicicletas infantiles disponibles en tres estaciones de Mi bici tu bici

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Este domingo los chicos viajan gratis en colectivo por el Día del Niño

Este domingo 16 de agosto , niñas y niños de entre 4 y 12 años podrán viajar gratis en los colectivos del transporte urbano de pasajeros de Rosario , como parte de las actividades previstas por el Día del Niño.

La gratuidad estará vigente entre las 9 y las 20 y alcanzará a todas las líneas del sistema para los viajes que se realicen dentro del ejido urbano de la ciudad.

La medida tiene como objetivo facilitar el traslado de las familias hacia las distintas propuestas y festejos organizados durante la jornada.

Los chicos menores de 4 años ya viajan sin pagar boleto en el transporte urbano de pasajeros, por lo que la medida anunciada amplía el beneficio para quienes tienen entre 4 y 12 años durante el domingo.

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Bicicletas infantiles de Mi bici tu bici

Además del beneficio en los colectivos, el municipio informó que niñas y niños podrán utilizar las bicicletas infantiles de Mi bici tu bici, que cuentan con rodados de 16 y 20 pulgadas y rueditas rebatibles.

Estos rodados están disponibles en tres estaciones del sistema:

Monumento a la Bandera

Parque España

Puerto Norte

El uso de las bicicletas infantiles está previsto exclusivamente en parques, playones cercanos a las estaciones y durante la Calle Recreativa.

Para acceder a los rodados es necesario contar con un abono vigente de Mi bici tu bici.

La disponibilidad de las bicicletas infantiles puede consultarse a través del sitio oficial del sistema, mibicitubici.gob.ar.