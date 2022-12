Un forense alegó que no hay evidencia de muerte violenta de Franco Casco

Adujo que no hay ninguna lesión traumática ni en la autopsia ni en la pericia odontológica. Y remarcó que se determinó que murió ahogado.

La última imagen con vida de Franco Casco. El forense José Speranza dijo que no se verifica origen violento en el deceso.

El perito forense presentado por la defensa en la causa de Franco Casco afirmó al exponer en el juicio que el cuerpo del joven que estuvo detenido en la comisaría 7° en octubre de 2014 no registra ninguna lesión compatible con la aplicación de violencia. En una larga declaración sostuvo también que la causa de muerte del joven fue el ahogamiento. Adujo que no existen lesiones traumáticas a nivel dentario como para justificar que fue blanco de violencia. Y que en relación a todas las pericias corporales oficiales al día de la fecha no existe lesión traumática ni fracturas relacionadas con la muerte.