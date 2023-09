Un escopetazo y un ladrón muerto en golpe comando en la zona rural de Coronel Bogado

La detonación de la escopeta de Carlos provocó el desbande. Los tres cómplices se subieron al Focus donde aguardaba otro hampón al volante y salieron volados. A unos 300 metros de la casa de Carlos, en medio de la polvareda, dejaron tirado el Focus tirado. “Ahí apareció un auto blanco que los levantó. No se si le alcancé a pegar, pero cuando se iban les disparé otro escopetazo”, relató Carlos. “Anoche nadie pudo dormir en la casa. A mi me tuvieron demorado en la comisaría hasta que la fiscal se dio cuenta de que no hubo más opción que la que me tocó”, contó el hombre con los ojos húmedos, pero sin llanto. “La policía me preguntaba dónde estaban los cartuchos (de los disparos). Acá tenemos patos y gansos. Ellos comen cualquier cosa. Les dije: llévese los patos y hágales una tomografía”, dijo la compañera de Carlos.