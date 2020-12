Un enfermero intentó abusar de una joven y terminó recibiendo una paliza

En su denuncia, la víctima contó que fue atendida alrededor de las 20, luego de una espera de unos 20 minutos y destacó: "Me hicieron pasar por el consultorio 1, me atendió un enfermero cuya edad rondaría entre los 30 y 40 años".

>> Leer más: Investigan un caso de abuso sexual con acceso carnal en una reunión privada

"Me hizo bajar primero el pantalón y luego la bombacha, le pregunté si era necesario y me dijo que si no lo hacía no me la podía aplicar. Me empecé a sentir mareada, quise salir pero me bloqueó la puerta hasta que logré escapar y en la puerta me esperaba mi novio y me desmayé", narró la denunciante.

Un par de horas más tarde, el novio de la adolescente volvió al centro asistencial acompañado por su papá y familiares de la joven, buscaron al enfermero y lo golpearon, lo cual quedó registrado en las cámaras del lugar.

El hecho está siendo investigado por la policía y la fiscalía de turno, agregaron las fuentes.