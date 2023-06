Tres meses después de salir de la cárcel mató a un jubilado: le dieron 25 años

Víctor Manuel González conoció a Leopoldo Gamboa cuando cumplía una condena por robo en la cárcel de Piñero y el jubilado lo visitaba como parte de su trabajo pastoral. En marzo de 2020 el preso salió en libertad y tres meses más tarde fue a la casa de Gamboa a arreglar una persiana. Ese día, el hombre de 77 años fue atacado con una plancha, apuñalado en el cuello y estrangulado. De la casa faltaron un bolso, las llaves del departamento y un celular. El ex convicto fue juzgado por el crimen y ayer lo condenaron a 25 años de prisión, la pena más alta para la figura de homicidio, además del delito de hurto.

Si bien los fundamentos del fallo aún no se conocen, se presume que no encontraron acreditado que el propósito del crimen fuera robar. Si no que, una vez cometido el homicidio por otras razones, habría aprovechado esa circunstancia para llevarse algunas pertenencias de la casa. El celular robado a Gamboa fue usado al día siguiente por un hermano del acusado con un nuevo chip.