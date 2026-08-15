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Social Lux quiere seguir haciendo historia y marcar la cancha en la final de ida

Mercadito, campeón vigente, recibe a Defensores de la Costa del paraje El Timbó, del norte santafesino, en el primer chico

15 de agosto 2026 · 06:05hs
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El grito de las jugadoras de Social Luz

El grito de las jugadoras de Social Luz, luego de una angustiosa clasificación en la cancha de su clásico, Adiur.

Por supuesto, lo más importante del día en materia de fútbol en Rosario pasará en el parque Independencia con Newell’s ante Deportivo Riestra por la 5ª fecha del torneo Clausura masculino de la AFA. Y lo que le sigue es la final de la Copa Santa Fe femenina, que tendrá de protagonista a la campeona vigente Social Lux, que en su cancha enfrentará a Defensores de la Costa del paraje el Timbó de Avellaneda. El encuentro comenzará a las 15. La revancha será el domingo 23 en el estadio Aroldo Vénica. Y ambos encuentros irán por RTS, el canal de la provincia.

El ascenso rosarino no tendrá fecha el sábado, así que la Copa Santa Fe acapara en importancia la otra gran atención del día. Más porque Social Lux irá en busca de su segunda corona consecutiva. Las pioneras del fútbol en la ciudad vienen de obtener el título en la edición 2025 y ahora van por más ante un rival que disputará su primera final, pero que llega con muy buenos antecedentes.

Social ganó todos los partidos, de ida y de vuelta, desde los 16avos de final hasta el partido de ida de la semifinal inclusive. Ahí se encontró con un rival durísimo como Adiur, que le ganó en el desquite y llevó la definición hasta los penales, donde prevaleció Mercadito.

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Un duelo exigente

Su rival viene haciendo una muy buena temporada. Se consagró campeón en la Copa Federación y en semifinales apabulló a Colón de Santa Fe, goleando de local y de visitante, por lo que serán un hueso duro de roer y además definirán de locales.

En la Copa Federación, terminada en abril, no solo había vencido a Colón en semifinales, sino que en la final derrotó a Argentino de San Lorenzo por un global de 12 a 2, lo que habla de su potencia goleadora.

La Copa Santa Fe disputó cinco ediciones, de las cuales tres se las quedó Unión (derrotó en una de las finales a Adiur), una la selección santafesina y la última Social Lux, venciendo a las tatengues por penales. Defensores de la Costa cayó en semis en la última edición.

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