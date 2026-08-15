Una forma diferente de llegar a Bariloche: el viaje en el Tren Patagónico

Son casi 19 horas de viaje desde Viedma, con camarotes, coche comedor y la posibilidad de transportar el vehículo particular. Las tarifas actualizadas y todos los detalles del recorrido

El paisaje cambia lentamente detrás de las ventanillas. La estepa rionegrina se extiende durante kilómetros y, después de casi 19 horas de viaje , la cordillera anuncia la llegada a Bariloche . Ese recorrido es la propuesta del Tren Patagónico , uno de los servicios ferroviarios más particulares de la Argentina.

La formación une Viedma con San Carlos de Bariloche a lo largo de más de 800 kilómetros y ofrece distintas categorías. Entre ellas, el camarote permite descansar durante el trayecto, mientras que el vagón furgón brinda la posibilidad de transportar el auto y disponer del vehículo al llegar a destino.

Con la habilitación de la venta de pasajes para septiembre, el servicio actualizó sus tarifas.

El camarote es la alternativa de mayor comodidad y está preparado para dos pasajeros. Cada compartimento cuenta con dos camas tipo marinera, mesa convertible, espacio para equipaje, mobiliario para guardar ropa y conexión inalámbrica.

El Tren del Fin del Mundo ofrece un recorrido histórico a vapor por paisajes fueguinos.

La tarifa para residentes de Río Negro es de $137.000, mientras que para los no residentes asciende a $165.500. Los jubilados tienen un 20 % de descuento y los menores de 12 años abonan un 30 % menos sobre la tarifa correspondiente.

Durante agosto, el servicio de camarotes permanece momentáneamente fuera de disponibilidad, aunque ya está habilitada la venta para septiembre.

Llevar el auto hasta Bariloche

Los vehículos particulares son trasladados en un vagón furgón especialmente acondicionado y asegurados durante el recorrido entre Viedma y Bariloche. Para vehículos de hasta 1,55 metros de altura, la tarifa es de $166.500. Para aquellos de 1,56 metros o más, asciende a $229.000.

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Los valores son estimativos, ya que al emitir el pasaje se suma el costo del seguro, calculado según la valuación fiscal del vehículo. La reserva del espacio y la cotización definitiva deben realizarse en las boleterías de las estaciones, porque este trámite no está disponible en línea.

Casi 19 horas para atravesar Río Negro

El tren parte todos los viernes a las 17 desde Viedma y llega a San Carlos de Bariloche los sábados a las 12.10. El recorrido demanda cerca de 19 horas y atraviesa la estepa rionegrina hasta alcanzar la Cordillera de los Andes.

En el camino realiza paradas en San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Comallo y Pilcaniyeu.

El regreso desde Bariloche está previsto para los domingos a las 17, con destino final en Viedma.

Distintas formas de viajar

Además del camarote, el tren cuenta con Primera Sorefame y Pullman, y también dispone de un coche comedor. La Primera Sorefame ofrece compartimentos para seis pasajeros, asientos acolchados de gran tamaño y calefacción central. La tarifa es de $88.500 para residentes y $106.500 para no residentes.

La clase Pullman cuenta con asientos reclinables, climatización y atención permanente del personal de a bordo. Los precios son de $98.500 para residentes y $118.500 para no residentes. Durante el recorrido, el coche comedor suma una propuesta de gastronomía patagónica mientras el paisaje cambia detrás de las ventanillas.

El Tren Patagónico convierte el traslado entre Viedma y Bariloche en parte de la experiencia: un recorrido pausado por la estepa que termina entre las montañas.