Tras recibir una grave amenaza, renunció el titular de la Liga Casildense de Fútbol

“El sábado a la noche vinieron unos amigos a cenar a casa. Cuando se retiraba de casa, ya cerca de las 2.30 de la madrugada del domingo, con mi esposa encontramos un sobre que habían dejado al costado de la cochera. Adentro había una nota intimidatoria y dos balas. Somos una familia de trabajadores. Yo laburo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ella está en la escuela todo el día. Esto nos afectó muchísimo y me hizo pensar que primero está la familia”, subrayó Ocanto.

liga casildense presidente.jpg Flavio Ocanto presentó su renuncia como presidente de la Liga Casildense de Fútbol.

El dirigente agregó que tras el hallazgo del sobre con las dos balas se comunicó con la policía de Casilda. “Quiero agradecer a la policía, no alcancé a cortar la comunicación que ya habían enviado un patrullero en la puerta. Después vino la Agencia de Investigación Criminal. Se llevaron el sobre para examinar si había restos biológicos. A las 3 de la mañana me llamó el jefe de policía”, agregó.

Al momento de tratar de explicar la violencia que se registra en la Liga Casildense, Ocanto opinó: “No sé qué pensar. Quizás molesta que un grupo de personas quiera hacer una gestión transparente, honesta, igualitaria para todos los clubes. Tal vez a otras personas no les guste que estemos nosotros a cargo de la Liga. No estoy en condiciones de culpar a nadie, porque no sé de dónde viene todo esto. Sería muy irresponsable de mi parte decir que viene de algún sector”.

“La primera vez que llegaron amenazas por mensajes de texto podría relacionarse con los fallos del Tribunal de Penas. Pero esto último, no podría decir de donde viene. Habían pasado cuatro días. Tomé la decisión de renunciar a la Liga porque tengo una familia y por suerte mucha gente que me quiere. No estoy acostumbrado a vivir así y no me gustaría volver a atravesar algo así. Decidí dar un paso al costado. El resto de la comisión quiso hacer lo mismo, pero si nos retirábamos todos se terminaba el campeonato. Hay clubes que hacen un esfuerzo importante”, añadió.