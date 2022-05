Liga Casildense: una tragedia que no entiende de camisetas

Qué duro. Imposible no sentir una tristeza terrible. Una tragedia que no entiende de camisetas, que hace doler a todos por igual. No tiene que ver con lo futbolístico. Es una cuestión humana. La realidad golpeó durísimo a la familia Rolón con las muerte de dos de sus cinco hijos, dos jóvenes futbolistas que venían despuntando el vicio de jugar. El mayor, Maximiliano (27 años) con la camiseta celeste y blanca de Atlético Chabás. El menor, Ariel (24 años) con la rojiblanca de Huracán de Chabás. Sí, en los equipos rivales de la comuna, los que tienen un gran antagonismo adentro del campo de juego y un poquito en la tribuna. Afuera de la cancha, dos hermanos, dos amigos, dos adversarios con la pelota en los pies para defender dos camisetas. Solo eso, que pocos lo entienden.