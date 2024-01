Terror por una feroz balacera contra un local de ropa en Cochabamba y 1º de Mayo

"Me enteré porque me llamaron los vecinos para decirme que le habían tirado nueve tiros al local y para preguntarme si nosotros estábamos bien", contó Agustina, quien también afirmó que jamás recibió amenazas ni fue víctima de extorsión. "Jamás me extorsionaron ni me pidieron dinero ni tampoco tuve una amenaza en este tiempo, así que no conozco el motivo ni a quién quieren llegar con todo esto", contó angustiada la joven que abrió el local el asado 11 de noviembre.