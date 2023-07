"Tenés la palabra para enseñar": diálogos que ratifican el liderazgo de Guille Cantero en la barra de Ñuls

Para los fiscales el conflicto en cuestión se desató en noviembre pasado por una deuda de 60 mil dólares relacionada con un cargamento de drogas. De un lado tiene a Camino, preso en la cárcel federal de Rawson, y del otro a Vinardi y Escobar, detenidos juntos en el penal federal de Ezeiza. En ese marco Camino fue acusado de instigar homicidios con el objetivo de exponer a sus enemigos, como fue el asesinato de Lorenzo "Jimi" Altamirano el primero de febrero pasado. O bien para generar impacto público, tal como la Fiscalía contextualizó el ataque a balazos contra el supermercado Único.

Entre los homicidios achacados al grupo liderado por Camino destaca el de Altamirano porque desde un principio se descartó la vinculación de la víctima al conflicto de fondo. Luego se supo que había sido levantado al azar en la calle, lo que además agregó a la gravedad del crimen la certeza de que se había superado un límite como nunca antes. La noche del 1º de febrero Altamirano, que era músico y artista callejero, fue obligado a subir a un auto y minutos después lo bajaron a metros de una de las puertas de la cancha de Newell's, donde lo mataron a balazos. Entre sus prendas se halló un papel escrito con una advertencia dirigida al Pollo Vinardi y al Toro Escobar. Una leyenda similar a la que minutos después fue encontrada luego de un ataque a tiros contra la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez.

En escuchas ventiladas en la audiencia imputativa se supo cómo Vinardi recurrió a "Guille" Cantero para reclamar ante la magnitud que había tenido el crimen y las consecuencias que podía generar ese nivel de exposición. "Bueno, que te quedés tranquilo. Vos dejame, yo le voy a decir que no vayan a molestar más. Pero vos dejame que se lo diga yo porque yo sé cómo decírselo", le dijo Cantero a Vinardi en un momento de la conversación. "Vos sabés que yo cada vez que me equivoqué me hice cargo, yo nunca los molesté", indicó el Pollo.

"Pero el único que puede enseñar sos vos. Vos tenés la palabra para enseñar, para decirle: amigo, molesten al que tengan que molestar, no al que no molesta”, continuó pidiendo Vinardi. A lo que Cantero contestó: "Vos quedate tranquilo que a esto lo soluciono yo. Si hicieron eso no van a tener que hacerlo más porque después ahí ya saben que van a tener problemas conmigo. Vos sabés que si yo los quiero pescar ya sé por dónde pescarlos", agregó Guille.

En esas conversaciones Cantero, además, recomendó a Vinardi tener cuidado con la gente en la cual confía, sugiriéndole que podía tener infiltrados. "El tema es que no sabemos quién es", sostuvo Guille. A lo que el Pollo respondió: "No seas malo, si ya sabés que son tres personas". "Pero tres personas no te pueden hacer todo eso, eso es lo que yo te estoy diciendo. Que vos tenés más gente infiltrada que no te quiere a vos, que están todos al lado tuyo, eso es lo que quiero que te des cuenta", insistió Cantero.

Una de las hipótesis de los investigadores es que Camino mantuvo su alianza con otros dos compañeros de prisión vinculados a Los Monos: Leandro "Gordo" Vilches y Rodolfo "Eri" Masini. Este último es con quien Toro Escobar quedó en una deuda económica que devino en esta saga violenta que repercutió en el paravalanchas leproso dado que Masini recurrió a su compañero Camino para acceder a la mano de obra que ejecutó algunos de los hechos ventilados en las audiencias de la semana pasada.

En ese marco se cree que el conflicto hacia el interior de la barra brava de Newell's decantó en un desplazamiento de Camino, quien tenía lugar allí como segunda línea por su cercanía a Vinardi. La consolidación de los jefes de la barra luego de esta bronca pudo leerse entre líneas con la enorme bandera desplegada en la popular del Coloso Marcelo Bielsa en la despedida de Maxi Rodríguez. Al mono con lentes, clara alusión a Cantero, solo lo acompañaban un pollo y un toro, imágenes que representan a Vinardi y Escobar.

Los fiscales dijeron en la audiencia que el interés de fondo de quienes se disputan este territorio es el manejo de los negocios formales e informales que controla la barra brava del club del Parque. Entre ellos mencionaron la venta de entradas, la administración de vendedores ambulantes y cuidacoches en los partidos, los alquileres de colectivos para los partidos de visitante, y la seguridad en eventos que se realizan en el club como fue los casos de los recitales de L-Gante y La Renga.