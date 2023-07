El abogado de Pablo Camino solicitó la nulidad de las imputaciones

Sobre esos argumentos, el abogado Franco Galazzo planteó nulidades ante el juez Héctor Núñez Cartelle, quien este martes resolverá las medidas cautelares solicitadas sobre los trece acusados en extensas audiencias del jueves y viernes pasado en el Centro de Justicia Penal. Muchos de ellos ya estaban detenidos por otras causas. “ El relato de la Fiscalía no se basó en escuchas de mi cliente ni en hechos que se le puedan atribuir con evidencias concretas . Le asignan la jefatura de una asociación ilícita que no está demostrada en la parte subjetiva ni en la objetiva”, dijo a este diario el profesional, que asumió recientemente la defensa de Camino en las varias causas penales que acumula en los fueros provincial y federal.

El preso, que cumple condena unificada por dos homicidios y además está acusado de liderar una banda de venta de drogas en la zona oeste, comenzó a ser acusado el jueves por fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, la Unidad de Balaceras y la Unidad de Homicidios. Lo imputaron como jefe de otra asociación ilícita con la mayoría de sus integrantes presos a la que se le asignan cinco homicidios cometidos en un mes. Entre ellos el de Lorenzo “Jimi” Altamirano, un joven músico y artista callejero que fue raptado y asesinado en una de las puertas de Newell's con el único fin de dejarle un mensaje a otra facción de la banda de Los Monos. Los destinatarios del mensaje, para la acusación, pertenecen a una facción que disputaba con Camino el control de la hinchada rojinegra.

De acuerdo con los fiscales, Camino fue un integrante más de una banda que actuó de manera homogénea hasta que en noviembre del año pasado se registró una ruptura con dos laderos del jefe Ariel “Guille” Cantero, ambos detenidos en la cárcel federal de Ezeiza: Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos Damián “Toro” Escobar. Estos son los dos referentes que, para la acusación, están detrás de la bandera gigante que se descolgó hace el pasado sábado 24 de junio en el Coloso, en la despedida de Maxi Rodríguez. Un trapo con la frase “Nosotros estamos más allá de todo” sobre la imagen de un mono con lentes al centro, secundado por un pollo y un toro.

Camino fue acusado de liderar otra asociación ilícita para ganar poder territorial en los barrios Godoy, Villa Nueva, Villa Urquiza y Belgrano y a la vez disputarles al Pollo Vinardi y el Toro Escobar “una cuota de su poder en la dirección y administración de negocios ilícitos”. Los fiscales dijeron que doce personas a sus órdenes cometieron amenazas, abusos de armas, homicidios, usurpaciones, cohechos y delitos que involucran a funcionarios policiales. Entre los homicidios está el de Jimi, usado como mensajero. En su cuerpo se encontró un mensaje dirigido al Pollo y al Toro que decía "dejen de sacar pibes del club para tirar tiros en Rosario".

“Me tiraron un pibe en el club”, le dijo Vinardi a Guille un día después del crimen de Jimi, cuando le avisó que le estaban matando gente y le pidió que intercediera. “Vos tenés palabra para enseñar. Para decirle: amigo, molesten al que tengan que molestar, no al que no molesta”. Días antes le había indicado que “El Carnicero” quería quedarse con “el negocio de ellos”, en referencia a la barra.

“Le atribuyen hasta un apodo, El Carnicero, que no se le conoce en ningún otro medio. Nadie lo llama así, no lo conocen de ese modo ni siquiera los supuestos integrantes a los que acusan de ser parte de la banda”, dijo al respecto el abogado de Camino, que centró su planteo en cuestionamientos de las pruebas. “No hay una sola escucha en la que mi cliente ordene ir a disparar el supermercado de Rocuzzo o que secuestren una persona para usarla como un sobre. Todos esos mensajes mafiosos que le atribuyen a él ocurrieron cuando estaba detenido en buzones, es decir incomunicado”, añadió.

El abogado manifestó que a Camino lo imputan en base a escuchas de conversaciones entre otros presos que lo asocian a hechos delictivos, pero sin más prueba a su juicio que esas menciones laterales. “Planteé además que están hablando de un supuesto nuevo capomafia en Rosario cuando aparece una sola arma de fuego ligada a una asociación ilícita de semejante magnitud”. Galazzo indicó ante el juez que las menciones a Camino no fueron casuales sino que “pudieron ser direccionadas por personas que tenían un interés concreto en perjudicarlo”.

Así, solicitó al magistrado que declare la nulidad de la imputación. A su criterio no se cumplen el requisito de apariencia de responsabilidad que debe garantizarse en una imputación porque la prueba es genérica e insuficiente: “No hay una sola evidencia que lo esté sindicando como quien da órdenes dentro de una organización. No hay una escucha en la que alguna persona diga que Camino le ordenó cometer un hecho. Sólo algunas personas que dicen «vengo de parte de Pablo Camino». Mi cliente está a miles de kilómetros del Parque Independencia y no le interesa quedarse con ningún negocio”.

Para Galazzo, la compleja investigación “no tiene elementos de convicción” y al igual que otros defensores planteó que no se precisaron los elementos de la asociación ilícita. Tras la exposición de los abogados, y con el debate entre las partes ya cerrado, el juez resolverá mañana las medidas cautelares solicitadas por los fiscales contra Camino y otras doce personas. El abogado del principal acusado adelantó que de no receptarse su pedido de nulidad apelará ante la instancia superior.