Su paso por Santa Fe en busca de datos de Los Monos

Luis Paz dedica un par de capítulos del libro para describir su contacto con personajes del hampa de la ciudad de Santa Fe para “lograr conseguir información y golpear a la banda de Los Monos”. En ese marco relata: “A través de un amigo, que no voy a nombrar para no traerle problemas, llegué a contactarme con un tal Vicente” (podría ser Vicente Pignata, sindicado como proveedor de grandes cargamentos de drogas aún prófugo de la Justicia). Otro nombrado es Sergio “Zurdo” Villarruel, condenado a 9 años de prisión por venta de drogas en la capital de la provincia y la región.

Los informantes

Sobre Vicente, Luis Paz explica que fue importante para saber dónde se aguantaba Ariel “Viejo” Cantero, antiguo jefe de Los Monos y padre del Pájaro y Guille. “Vicente necesitaba cosas y por eso entró rápido”, escribió Paz. “Me dijo que el «Viejo» se aguantaba en Santa Rosa de Calchines (a unos 40 kilometros al noreste de la capital provincial); que en los días de hipódromo lo iba a ver seguro ya que le gustaban mucho las carreras y no faltaba nunca”.

El contacto con el Zurdo Villarruel se produjo a partir de un nieto político que jugaba al fútbol en Racing de Avellaneda y que había quedado con el pase en su poder. “Un amigo me dijo que para que el pibe no estuviera parado, hasta que se abriera de nuevo el libro de pases, lo llevara a jugar al club Defensores de Alto Verde, que el conocía a su presidente: «Zurdo» Villarruel. Y me reuní con él”, cuenta Paz en su libro. Cuando se enteró de quién era “el tipo me encaró y me preguntó qué problemas tenía yo con él, porque se había enterado de algunas cosas de mí y de otras que supuestamente yo había dicho sobre él y otra gente. Un vez que entendí como venía la historia me encargué de aclararle punto por punto”, dice. “El también me dijo que Los Monos querían matarme”, rememora Paz.