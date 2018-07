"Son un claro mensaje a la Justicia, a algunos policías y funcionarios"

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, aseguró que los ataques a balazos al frente de un edifico y a una casa registrados entre la noche del jueves y la madrugada de ayer "son un claro mensaje de amedrentamiento no sólo para la Justicia, sino para algunos policías y a algunos funcionarios del gobierno". En declaraciones al programa Procopio 830 de La Ocho, Pullaro dijo que en los atentados contra viviendas indirectamente vinculadas con la jueza Marisol Usandizaga, quien integró el tribunal que condenó a los líderes de Los Monos, "no se descarta ninguna hipótesis".

Asimismo, el funcionario recordó que "en uno de lo edificios tenía su estudio Horacio Usandizaga cuando era senador nacional, pero a veces las diferentes hipótesis de la investigación toman diversos caminos, sin descartar absolutamente nada". De este modo, amplió la investigación más allá de la banda narcocriminal que manejaba el clan Cantero en la ciudad de Rosario.

Consultado sobre si estos ataques buscan intimidar a la Justicia, Pullaro afirmó: "Sí, van dirigidos a la Justicia, a algunos policías y muchas veces también a funcionarios del gobierno de la provincia. Esto deja en claro una decisión que tomó el Estado provincial de trabajar y no dejar impune a estos delincuentes y condenarlos con penas ejemplares".

Quieren generar terror

"El mensaje es de amedrentamiento, de generar miedo y terror en el Estado, pero también le decimos a la sociedad que no lo van a lograr", enfatizó el titular de la cartera de Seguridad. Y añadió: "Hay una decisión de seguir avanzando sobre estos grupos criminales para que estén tras las rejas y paguen por los crímenes que cometieron".

Pullaro sostuvo que se está trabajando "fuertemente para evitar que estos ataques se reiteren", y detalló: "Tenemos secuestros de motos con personas que portan armas todas las semanas. Nunca podemos saber qué hecho van a realizar dos ocupantes de una moto portando armas. Trabajamos en inteligencia criminal y si no funcionara eso no habríamos puesto a tantas organizaciones criminales tras las rejas". No obstante, indicó: "Lamentablemente en seguridad podemos contar las pérdidas, porque son hechos que explotan, que son resonantes y está bien que así sea. Las ganadas son las que uno termina previniendo".

Cambiar las leyes

En ese sentido, reclamó "cambios" en las leyes que le permitan a los responsables de combatir el delito con rapidez y eficacia y garantizó que van a dar con los responsables. "Los vamos a poner ante un tribunal y los vamos a condenar. Sobre todo con este tipo de ataques que son amenazas y amedrentamientos".

"Este tipo de delito es de muy baja pena", se quejó Pullaro sobre la carátula que los jueces le han puesto a los ataques contra las viviendas, y explicó: "Si alguien pasa por delante de un domicilio y dispara es posible que se le impute amenazas con arma de fuego, que tiene una expectativa de pena de tres meses a un año, o abuso de arma, que tiene una pena de uno a tres años. Esos son delitos excarcelables".

Finalmente sostuvo: "Entendemos que una persona que hace eso no quiere amedrentar, quiere matar y hay que llevarlo ante la Justicia con la imputación de tentativa de homicidio, que tiene una expectativa de pena de entre cuatro y 12 años. Eso permitirá que los delitos no queden impunes. Porque si el que los comete entra por una puerta y sale por otra la verdad que es muy difícil frenar este tipo de hechos que tienen tanta impunidad".