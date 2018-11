Hace 87 que la familia de Nahuel "Chino" Fernández espera un dato que le renueve la confianza. "Ya no sabemos qué hacer. Estamos muy desgastados con las esperanzas por el piso. La angustia nos está matando", dijo Vanesa, una hermana del joven desaparecido el pasado 26 de agosto cuando salía de la casa de su madre en el barrio 7 de Septiembre. Oficialmente se indicó que "se están ampliando medidas sobre quienes manifestaron verlo por última vez", referencia a dos personas que dicen haber visto a Fernández una semana después que su familia dejara de tener noticias suyas. Tras pasar por las manos de los fiscales de Investigación y Juicio Guillermo Apanowicz y Alicia Almada el caso quedó en manos de su par de Homicidios Miguel Moreno y prácticamente volvió a foja cero.





Mientras los investigadores estudian lo producido en el legajo judicial, la familia se aferra a creer que Nahuel está vivo. "Mi mamá parece haber envejecido 100 años. Hace casi tres meses que no tenemos noticias. No perdemos las esperanzas, no bajamos los brazos, lo seguimos buscando, pero estamos muy desgastados. Parece que la vida de mi hermano no vale nada. Sentimos que nadie lo busca. Queremos encontrarlo pero estamos en un círculo vicioso en el que nadie nos dice algo que nos dé un poco de paz", comentaba ayer Vanesa. Un emisario de la familia se reunió con Moreno el miércoles pasado.

Esa tarde

La tarde del domingo 26 de agosto, pasadas las 17, Nahuel salió de lo de su madre hacia su domicilio en Fisherton R, donde desde hace un año vive con su pareja Julieta. El plan era tomar el 115 en Colombres y José Ingenieros y completar el viaje en el 133 Negro. Nunca llegó. El último contacto lo mantuvo vía Whatsapp con su novia. El 27 de agosto su familia hizo la denuncia por averiguación de paradero en Fiscalía y se activó el protocolo de búsqueda. Los primeros dos meses de la pesquisa se repartieron entre los fiscales Apanowicz y Almada. Hace tres semanas el expediente pasó a Moreno.

Nahuel estuvo mencionado en un expediente junto con Máximo Ariel "Guille" Cantero (condenado como jefe de Los Monos) en la investigación federal por un secuestro extorsivo ocurrido el 9 de septiembre de 2017 en bulevar Seguí y Espinillo. Pero Fernández fue sobreseído y "Guille" procesado.

Otro elemento que aporta al contexto de la desaparición es que dos hermanos de Fernández, apodados "Parásito" y "Grasita", fueron asesinados a balazos en el interior de un auto junto a Gerardo "Abuelo" Abregú el 16 de abril pasado en Granadero Baigorria.

Intentos

En principio, según datos del área de prensa de Fiscalía, la principal hipótesis era que "Fernández está vivo y se habría ausentado por cuenta propia" de su casa. Bajo esa teoría se pidieron informes a Migraciones para determinar si había salido del país pero el resultado fue negativo. También se peritó el celular de su novia, en cuanto a registro de llamadas entrantes y salientes que pudo haber tenido con Nahuel, con resultado negativo.

Los primeros días de la pesquisa se dijo que Apanowicz tenía en su escritorio dos testimonios de personas que aseguraron haber visto al "Chino" cuatro días después de su desaparición, el 30 de agosto, en el barrio 7 de Septiembre. Habría sido en un auto, a las 15 y a las 18 de ese jueves. Pero los testimonios no coinciden en la marca y el modelo del vehículo. Por eso el fiscal pidió registros de cámaras de donde los testigos posicionan a Fernández.

Otro detalle que se brindó fue que luego de su desaparición, el celular de Nahuel había impactado en una antena en Roldán y luego no se volvió a utilizar. También indicaron que se peritaron las cámaras de los colectivos que el joven debía abordar (115 y 133) en el horario en el que se denunció su desaparición, pero dio resultado negativo.

Así, la investigación giraría por estos días en repasar las declaraciones de las personas que dicen haber visto por última vez a Fernández.