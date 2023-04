Seguidilla de balaceras, amenazas y extorsiones en distintos puntos de la ciudad

Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes ocurrieron varios hechos violentos en distintos barrios de la ciudad. Entre ellos hubo balaceras a viviendas con fines extorsivos, amenazas a una mujer y un enfrentamiento armado entre dos grupo s. No se registraron heridos y la policía logró detener a 8 personas en uno de los hechos.

Minutos después, y a unas 15 cuadras de distancia, una mujer de 29 años denunció que su casa había recibido dos balazos cuando ella no se encontraba en la vivienda desde el domingo. Según contó, volvió de la casa de su padre cuando vio que en la suya había dos impactos de disparos en una ventana.

Según trascendió, la víctima es una mujer que en septiembre pasado recibió una pena condicional de tres años por proteger a su pareja, imputado por integrar una banda criminal del barrio Ludueña. Se trata de Magalí Florencia C., de 29 años, vinculada a Jonatan Almada, imputado como miembro de la asociación ilícita liderada desde la cárcel por Andy Benítez y Julián Aguirre.

>>Leer más: Una banda armada desde la cárcel para copar un barrio y vender drogas

Horas después, un joven llamó a la policía para denunciar que le habían baleado su casa de Colombres y Uriarte y que luego halló una nota con una amenaza. "Paguen 500.000 o se van ya. Comuníquense sin yuta. Vos sabés Ariel o chau tu hijo", decía el mensaje. Según trascendió, la extorsión iba dirigida a un vecino del morador de la casa baleada, ya que tienen el mismo número. La Agencia de Investigación Criminal trabajó en el lugar y secuestró cuatro vainas servidas de calibre 9 milímetros.

Casi a la misma hora, pero en el extremo sudoeste de la ciudad, se produjo un enfrentamiento entre personas que luego fueron detenidas. Una versión preliminar indica que el conflicto se dio por una compraventa de una vivienda ubicada en la zona de Vicente Medina al 6800. A saber, los supuestos compradores se acercaron a la casa en cuestión y fueron atacados a balazos desde adentro.

Cuando personal policial llegó al lugar notó que la puerta de la casa tenía impactos de balas que provenían tanto desde afuera como desde adentro, por lo cual dedujeron que se había tratado de un enfrenamiento. En ese marco, la policía aprehendió a 8 personas y secuestró tres armas de fuego y municiones. Fueron identificados como Jonatan Fabricio C., de 28 años; Ezequiel Leonardo C., de 31 años; Alex Pablo G., de 17 años; Yamila Luján M., de 26 años; Luisina C., de 29 años; Guillermo G., de 36 años; Ilda B., de 41 años y Francisco G., de 33 años. En cuanto a las armas decomisadas, se trata de una pistola automática de fabricación casera calibre 9 milímetros, un revólver calibre 22 y una pistola calibre 9 milímetros.